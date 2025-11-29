ورود ستون نظامی ارتش آمریکا به دیرالزور سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد ه یک ستون نظامی آمریکا وارد دیرالزور شده است.
خبرنگار این شبکه سوری گزارش داد که یک ستون نظامی ارتش آمریکا وارد شهر دیرالزور شده است.
همزمان این رسانه سوری از پرواز گسترده هواپیماهای آمریکایی بر فراز منطقه خبر دادند.
گفتنی است که از اواسط ماه سپتامبر، پایگاههای آمریکایی در شرق فرات مجدداً فعال شدهاند، اما نه برای خروج تجهیزات؛ بلکه برای ورود تجهیزات نظامی متنوع شامل تسلیحات سنگین، سامانههای پدافندی، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته و همچنین نیروهای انسانی اضافی به پایگاههای دیرالزور، حسکه و رقه.
طی هفتههای گذشته، نیروهای آمریکایی در این پایگاهها تمرینات نظامی فشردهای با تجهیزات واقعی و استفاده از هواپیماها و بالگردها انجام دادهاند تا میزان آمادگی خود را بالا ببرند.
اطلاعات میدانی حاکی از آن است که نیروهای آمریکایی حدود ۱۰۰ کامیون حامل تجهیزات لجستیکی و نظامی را از طریق گذرگاه الولید از اقلیم کردستان عراق به پایگاههای شمال شرق سوریه آوردهاند و همچنین بیش از ۱۰ هواپیمای باربری نیز تجهیزات نظامی را وارد این منطقه کردهاند که این تجهیزات بین پایگاههای حسکه در شمال شرق سوریه توزیع شده است.
از ابتدای ماه اکتبر هم پایگاه الشدادی در حومه حسکه شاهد تمرینات نظامی فشرده نیروهای آمریکایی بود که با استفاده از هواپیماهای جنگی و پهپادها، دفع حمله هوایی به این پایگاه را شبیه سازی میکرد. این تمرینات نظامی ایالات متحده با فعال شدن سیستمهای راداری در داخل پایگاه، تقویت امنیت مناطق اطراف و تشدید گشتهای امنیتی در امتداد جادههای منتهی به پایگاه همراه بود.
