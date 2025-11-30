کوچ اجباری ساکنان ریف دمشق به دنبال تحرکات جدید رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع محلی سوری اعلام کردند که پس از شنیده شدن صدای حرکت تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی در نزدیکی شهرک بیت جن در ریف دمشق، تعدادی از خانواده‌ها از این شهرک به سمت مناطق امن‌تر جابه‌جا شده‌اند.

منابع محلی از ریف دمشق گزارش دادند که پروازهای گسترده بالگردها و پهپادهای شناسایی رژیم صهیونیستی بر فراز شهرک بیت جن مشاهده شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، تردد تجهیزات و خودروهای نظامی وابسته به نیروهای اشغالگر اسرائیلی نیز در اطراف بیت جن ثبت شده است.

منابع محلی همچنین اعلام کردند که یک واحد گشتی رژیم صهیونیستی وارد منطقه‌ای در نزدیکی التلول الحمر، در حدفاصل دو شهرک "حضر" در القنیطره و بیت جن شده است.

منطقه بیت جن در ریف دمشق بامداد جمله هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت که طبق تازه‌ترین گزارش‌ها در جریان این حمله ۲۰ غیر نظامی سوری کشته شدند.

در این درگیری همچنین ۶ نظامی صهیونیستی نیز زخمی شدند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط حکومت پیشین سوریه، دست به حملات گسترده به این کشور زده است و چندی پیش نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط حکومت بشار اسد، ارتش رژیم صهیونیستی با عبور از خط حائل واقع در منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به این منطقه در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.