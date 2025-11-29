به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی اعلام کرد: در ادامه تشدید مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات، یک باند حرفهای که قصد داشت حجم قابل توجهی از تسلیحات جنگی را از طریق مرزهای غربی وارد کشور کند، در نوار مرزی بانه حین ورود غیرقانونی به کشور مورد ضربه قرار گرفت.
به گفته وی، قاچاقچیان پس از درگیری با نیروهای عملکننده، محمولههای خود را رها کرده و با استفاده از تاریکی و عوارض طبیعی منطقه متواری شدند.
وی افزود: در بازرسی از محل درگیری، در بارها و محمولههای بهجامانده تعداد قابل توجهای مهمات جنگی کشف و ضبط شد.
این مقام مسئول تأکید کرد: حجم و نوع سلاحها و مهمات کشف شده نشاندهنده اهداف دشمن برای ناامنسازی فضای داخلی کشور بوده؛ توطئهای که با هوشیاری حافظان نظم و امنیت خنثی شد.
رضایی در پایان افزود: اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متواریان و قاچاقچیان دخیل در این پرونده در دستور کار نیروهای نظامی و انتظامی است.
