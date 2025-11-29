به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لو پارازین، دفتر مرکزی تلویزیون فرانسه پس از تهدید بمب‌گذاری تخلیه شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر مرکزی شبکه تلویزیونی «فرانس تی‌وی» در پاریس، عصر امروز شنبه به وقت محلی به دنبال تهدید به بمب‌گذاری تخلیه شده است.

در این گزارش آمده است: دفتر مرکزی تلویزیون فرانسه در پاریس تخلیه شده است. سرویس‌های امنیتی به این شرکت در مورد تهدید بمب‌گذاری هشدار دادند. پلیس و یک واحد متشکل از سگ‌های تجسس در حال حاضر برای بررسی این موضوع در محل حضور دارند.

پخش وب‌سایت فرانس‌اینفو نیز مختل شده است.