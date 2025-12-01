وزیر کشور فرانسه با ممنوعیت حجاب برای دختران خردسال مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، موضوع تشدید محدودیتهای قانونی بر پوشیدن حجاب در اماکن عمومی در فرانسه به شکلی فزاینده مطرح میشود، بهویژه با افزایش قدرت جریان راستگرایان افراطی در این کشور که یکی از بزرگترین جوامع مسلمان اروپا را در خود جای داده است.
هفته گذشته، لوران فوکیه، رئیس فراکسیون حزب جمهوریخواهان راستگرا در مجلس ملی، طرحی برای ممنوعیت حجاب دختران خردسال در اماکن عمومی ارائه داد.
گزارش همین حزب در مجلس سنا حتی فراتر رفت و پیشنهاد کرد روزه گرفتن در ماه رمضان برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع شود.
نونیز که پیشتر رئیس پلیس پاریس بود و در اکتبر گذشته بهعنوان وزیر کشور جایگزین برونو روتایو (وزیر پیشین و عضو حزب جمهوریخواهان) شده بود، در گفتوگو با شبکه «بیافام تیوی» تأکید کرد: «این پیشنهاد به شدت وجهه مسلمانان کشورمان را خدشه دار میکند و ممکن است احساس آسیب و تبعیض ایجاد کند. من از این طرح به شکل فعلی اش حمایت نمیکنم.»
این موضوع حتی در داخل دولت امانوئل ماکرون نیز تنش ایجاد کرده است؛ دولتی که میداند راست افراطی شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ دارد.
اورور بیرج، وزیر برابری، در گفتوگو با شبکه «سینیوز» از طرح ممنوعیت حجاب برای دختران خردسال به بهانه «حفاظت از کودکان» حمایت کرد.
بیرج افزود: «هیچ شکی ندارم که اکنون اکثریتی در مجلس ملی و مجلس سنا برای رأی دادن به این طرح وجود دارد.»
در ماه مه گذشته نیز حزب «رنسانس» (وابسته به جریان راست میانه و تحت رهبری ماکرون) به رهبری گابریل اتل، نخستوزیر پیشین، پیشنهاد کرده بود که پوشیدن حجاب در اماکن عمومی برای دختران زیر ۱۵ سال ممنوع شود.
طبق قوانین فعلی فرانسه که بر اساس قانون اساسی کشوری سکولار محسوب میشود، کارمندان دولتی، معلمان و دانشآموزان اجازه ندارند در ساختمانهای دولتی از نمادهای آشکار مذهبی مانند صلیب، کیپای یهودی، عمامهٔ سیک یا حجاب استفاده کنند؛ این ممنوعیت شامل مدارس دولتی نیز میشود.
