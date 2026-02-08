آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم دانشگاه الزهرا (س) از ۲۱ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا (س) اعلام کرد: انتخاب واحد از ۲۱ تا ۲۷ بهمن ماه فعال است. همچنین دسترسی انتخاب واحد به دلیل تعطیلات رسمی تا ۲۷ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

دانشجوی هر ورودی از شروع بازه دسترسی تا آخرین روز امکان ثبت انتخاب واحد را دارد.

نکات مهم آموزشی

انتخاب دروس مطابق جدول ترم بندی گروه آموزشی انجام شود.

دانشجویان در صورت بروز خطا یا محدودیت در سامانه گلستان از روز شنبه ۲۵ بهمن ماه می توانند به کارشناسان آموزش دانشکده اطلاع دهند.

برای ثبت هر درس اطمینان از گذراندن دروس پیش نیاز الزامی است.

در صورت تکمیل ظرفیت یک درس امکان اخذ آن دربازه حذف و اضافه ۹ تا ۱۳ اسفندماه با هماهنگی گروه آموزشی وجود خواهد داشت.

دانشجویانی که لازم است دروس را به صورت معادل یا موازی اخذ نمایند از شنبه ۲۵ بهمن ماه می توانند به آموزش دانشکده اطلاع دهند.

چنانچه در زمان انتخاب واحد نمره درسی نهایی نشده و وضعیت تحصیلی دانشجو مشروط شده است جای نگرانی نیست زیرا مشروط نهایی زمانیست که کلیه نمرات در کارنامه کلی دانشجو ثبت و معدل کمتر از ۱۲ کسب کرده باشد.

دانشجویان می توانند تا ۲۷ بهمن ماه انتخاب واحد خود را تکمیل کنند اگر تا آن تاریخ نمرات در سیستم درج نشود می توانند در بازه حذف و اضافه ۹ تا ۱۳ اسفند نسبت به اصلاح یا تکمیل انتخاب واحد اقدام نمایید.

دانشجویان شهریه پرداز پیش از شروع انتخاب واحد لازم است بدهی قبلی و شهریه ثابت ترم دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را پرداخت نمایند تا امکان ثبت دروس فعال گردد.

پیشنهاد می شود دانشجویان پیش از شروع بازه انتخاب واحد از صحت کد کاربری و رمز عبور خود را در سامانه گلستان اطمینان حاصل نماییند.

اگر در فرایند انتخاب واحد دانشجویان با هرگونه مشکل یا خطا مواجه شدند می توانید در تاریخ های ۲۱ و ۲۵ تا ۲۷ بهمن ماه به کارشناسان آموزش در دانشکده مربوط مراجعه کنند.