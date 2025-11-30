  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۷:۱۳

تاکید مصر بر اجرای مفاد آتش‌بس غزه و تشکیل کشور فلسطین

وزارت خارجه مصر بر ضرورت اجرای مفاد توافق آتش بس در نوار غزه و تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ملت فلسطین حق دارد سرنوشت خود را تعیین کرده و شاهد تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ باشد.

در این بیانیه آمده است، این حق یک درخواست سیاسی نیست بلکه واقعیت تاریخی به شمار می‌رود که دارای مشروعیت بین المللی است.

مصر همچنین بر ضرورت اجرای مفاد توافق آتش بس در نوار غزه و تضمین ورود بی قید و شرط کمک‌های انسانی به این باریکه تاکید کرد.

وزارت خارجه این کشور اضافه کرد که به تلاش‌های خود برای بازگشت آرامش و ثبات به نوار غزه و کاستن از بحران انسانی در این باریکه ادامه می‌دهد.

بدر عبدالعاطی وزیر خارجه این کشور در جریان دیدار با نماینده امور خارجه اتحادیه اروپا نیز گفت که کشورش با هر گونه سازوکار و اقدامی برای جدا کردن کرانه باختری و نوار غزه مخالف است.

کد خبر 6672489

    • جهانبخش IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      زنده و پر روهرو باد محور مقاومت علیه رژیم منحوس صهیونی

