رهبر انصارالله یمن: اسرائیل به دنبال سیطره بر لبنان و سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن در سخنانی اعلام کرد: عید الجلاء (سالروز خروج آخرین نظامی انگلیسی از عدن یمن) را تبریک عرض می‌کنم. عید الجلاء پس از اشغال طولانی مدت و قریب به ۱۲۸ سال رخ داد. طی ۱۲۸ سال، جنایتکاران انگلیسی شنیع‌ترین جنایات را مرتکب شدند. آنچه به جنایتکاران انگلیسی اجازه اشغال و سیطره بر یمن را داد خائنین بودند. این خائنان اشغالگری و سیطره را برای انگلیسی‌ها برای مدت طولانی آسان کردند. انگلیسی‌های جنایتکار از خائنان استفاده زیادی کردند از جمله جذب هزاران نیرو برای تثبیت اشغالگری و سیطره بود.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: دوره سیطره انگلیس بر مناطق گسترده از کشور ما و کشورهای دیگر اسلامی و دیگر کشورها از دردناک‌ترین دوره‌های جامعه بشری است. غرب و در رأس آنها انگلیس در راستای اشغالگری و به بندگی کشیدن ملت‌ها با اوج وحشی گری و جنایتکاری حرکت کردند.

وی به ارتکاب نسل کشی و جنایت استعمارگران انگلیسی پرداخت و افزود: انقلابیون در مقابل ظلم و جور انگلیسی‌ها به پا خاستند. اختلاف و جنگ بر سر اشغال کشورها میان استعمارگران سبب تضعیف انگلیسی‌های جنایتکار شد و آن را در تداوم اشغالگری مستقیم عاجز ساخت. غرب در کشورهای اسلامی برنامه پس از اشغالگری را ریختند تا جهان اسلامی تحت سیطره بماند.

وی تاکید کرد: غرب پس از اشغالگری از طریق مزدوران به دنبال فروپاشی امت اسلامی در داخل برآمدند. غرب به دنبال ممانعت از هر گونه نهضت و جنبش در جهان اسلام و مانع از خودکفایی کشورهای اسلامی و استقلال آنها شد. غرب بر آموزش و رسانه و فرهنگ کشورهای اسلامی مسلط شد تا امت اسلامی مطیع و سرسپرده دشمنان و عقب مانده بماند.

رهبر انصارالله یمن بیان کرد: غرب امکان اشغال فلسطین را برای صهیونیست‌ها فراهم کرد تا مقدمه اشغال مساحت زیادی تحت عنوان اسرائیل بزرگ شود. غرب تلاش کرد که دشمن صهیونیستی نماینده آنها در منطقه باشد و این با حمایت آمریکا بود که میراث دار بریطانیا در به بندگی کشیدن ملت‌ها بود.

وی افزود: آنچه هم اکنون جریان دارد تجاوزگری صهیونیستی با مشارکت آمریکا و انگلیس و حمایت غرب و امتداد روند استعماری جنایتکاران غربی و در راستای به بندگی کشیدن ملتهاست. ملت‌های ما و دیگر کشورهای جهان متوجه تحرکات صهیونیستی غربی کافر و بازوهای شیطانی و جنایتکار آن شد.

رهبر انصارالله به جنایات دوساله رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در جنگ غزه و نیز لبنان و سوریه و ملت یمن اشاره و اعلام کرد: دشمن اسرائیلی همچنان به ارتکاب جنایات در فلسطین و لبنان ادامه می‌دهد و توافق‌های آتش بس را به سخره گرفته و ضامن‌های آتش بس را مورد بی اعتنایی قرار می‌دهد. دشمن اسرائیلی از نقش آمریکا به عنوان پوششی برای رسیدن به هدف خود در اشغال کامل نوار غزه استفاده کند. دشمن اسرائیلی با حمایت آمریکا به دنبال کوچاندن ملت فلسطین از قدس و کرانه باختری و غزه است.

وی بیان کرد: دشمن اسرائیلی با حمایت آمریکا به دنبال سیطره بر لبنان و سیطره بر مناطق گسترده در سوریه تا دروازه‌های دمشق است. آنچه دشمن اسرائیلی با حمایت آمریکا و انگلیس انجام می‌دهند در راستای مرحله‌ای از مراحل طرح تجاوزکارانه موسوم به اسرائیل بزرگ است. دشمن اسرائیلی با آمریکا و انگلیس و مزدورانش به دنبال از بین بردن هر مانعی در مسیر طرح تغییر خاورمیانه هستند. طرح موسوم به تغییر خاورمیانه یعنی تسلیم همه کشورهای منطقه و سیطره کامل به نفع دشمن صهیونیستی است.

وی تصریح کرد: تحقق سیطره کامل به نفع دشمن اسرائیلی راز دشمنی شدید همه آزادگان ملت ماست که این را نپذیرفتند و با تمام غرور و با عزت در مقابل دشمن ایستادند. دشمنان در حال آماده شدن برای دور بعدی هدف قرار دادن ملت‌های آزاده و امت اسلامی هستند. وظیفه ماست که برای مقابله با ددمنشی دشمنان و جنایات آنها آماده شویم و نسبت به توطئه‌های آنها در این مرحله کاملاً هوشیار باشیم. ملت عزیز ما و همه نهادهای رسمی و نیروهای مسلح ما موضع شایسته ای در یاری ملت مظلوم فلسطین اتخاذ کردند. مردم ما با پایداری و مقاومت خود در برابر تجاوز آمریکا، انگلیس و اسرائیل، در صحنه جهانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند.

رهبر انصارالله یمن به راهپیمایی میلیونی هفتگی ملت یمن اشاره و اعلام کرد: ملت ما به آمادگی در همه زمینه‌های نظامی و دستاوردهای امنیتی مهم ادامه می‌دهد. ملت ما استوار ایستاده است و از جهاد دست نمی‌کشد و از موضع خود دست برنمی دارد. مردم ما می‌فهمند که تسلیم شدن در برابر جنایتکاران صهیونیست یعنی ذلت، خواری و خسران در دنیا و آخرت است. هیهات که ملت با ایمان، بندگی و خضوع در برابر جنایتکاران ستمگر را بپذیرند. از ملت یمن می‌خواهم که فردا عضر در میدان السبعین حضوری باشکوه، گسترده و میلیونی داشته باشند. حضور میلیونی فردا، آمادگی برای مرحله بعدی و استواری آن را ثابت خواهد کرد. حضور میلیونی فردا به دنیا ثابت خواهد کرد که ملت فلسطین، لبنان و امت اسلامی را تنها نخواهد گذاشت تا طعمه دشمن اسرائیلی شوند. ملت ما با خروج میلیونی فردا نشان خواهد داد بر خدا توکل می‌کند و به وعده الهی در زوال رژیم موقت صهیونیستی ایمان دارد.