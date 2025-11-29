به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که رژیم تل آویو به دولت بیروت اطلاع داده است در صورتی که اقدامی علیه حزب‌الله انجام ندهد، حملات خود را گسترش خواهد داد.

بر اساس ادعای این رسانه صهیونیست، رساندن این پیام در روزهای گذشته از طریق دولت آمریکا صورت گرفته است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که پیام ارسال‌شده به دولت لبنان تأکید دارد که رژیم اسرائیل مناطقی را هدف قرار خواهد داد که پیش از این به دلیل فشارهای آمریکا در تیررس حملات تل آویو قرار نداشته است.

در ادامه این گزارش آمده است که ارتش رژیم اسرائیل به گونه‌ای که با سفر برنامه‌ریزی‌شده پاپ به بیروت هماهنگ باشد، تدابیر نظامی خود را تغییر داده است.