  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۰:۲۱

ادعای رسانه صهیونیستی: تل‌آویو به لبنان درباره گسترش حملات هشدار داد

ادعای رسانه صهیونیستی: تل‌آویو به لبنان درباره گسترش حملات هشدار داد

یک رسانه صهیونیستی مدعی شد که تل‌آویو به دولت لبنان درباره گسترش تجاوزات هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که رژیم تل آویو به دولت بیروت اطلاع داده است در صورتی که اقدامی علیه حزب‌الله انجام ندهد، حملات خود را گسترش خواهد داد.

بر اساس ادعای این رسانه صهیونیست، رساندن این پیام در روزهای گذشته از طریق دولت آمریکا صورت گرفته است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که پیام ارسال‌شده به دولت لبنان تأکید دارد که رژیم اسرائیل مناطقی را هدف قرار خواهد داد که پیش از این به دلیل فشارهای آمریکا در تیررس حملات تل آویو قرار نداشته است.

در ادامه این گزارش آمده است که ارتش رژیم اسرائیل به گونه‌ای که با سفر برنامه‌ریزی‌شده پاپ به بیروت هماهنگ باشد، تدابیر نظامی خود را تغییر داده است.

کد خبر 6672449

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      خدا کند حزب الله بتواند موشکهای خودرا رادارگریز بکند سرجنگی بزرگی باشد تابتواند اسراییل خوب بزند مرحله اول باید مرکز نگهداری سلاحهای هسته ای اسراییل را بزند بعد تلاویو به همین خاطر هست شهرک‌نشینان در مقابل سفارت پرتقال صف طولانی کشیدند تا ویزای پرتقال را بگیرند
    • IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      اگر اسراییل به لبنان حمله بکند حتما یمن وارد عمل خواهد شد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها