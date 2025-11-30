درگیری خونین در لالجین؛ یک کشته و چند مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی پوررجب از وقوع یک درگیری مرگبار در یکی از روستاها شب گذشته خبر داد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۲۰ روز گذشته رخ داد که اهالی روستا از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، موضوع را اطلاع‌رسانی کردند.

سخنگوی پلیس با اشاره به بستری شدن تعدادی از طرفین این نزاع در مراکز درمانی، اظهار کرد: متأسفانه این درگیری به کشته شدن یک نفر منجر شد.

وی بیان کرد: مظنونان اصلی این حادثه شناسایی شده و برای آنها پرونده قضائی تشکیل شده است. علت و انگیزه دقیق درگیری در دست بررسی است.

سرهنگ پوررجب با تأکید بر ضرورت کنترل خشم در مناسبات اجتماعی، خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر این درگیری پس از تکمیل تحقیقات پرونده، اطلاع‌رسانی خواهد شد.