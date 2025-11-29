قاتل و همدستش پس از وقوع قتل در شیراز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار کرد: روز ششم آذرماه و در پی تماس از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری منجر به قتل در محله شهرک مهدیه شیراز، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که چند نوجوان بر سر قدرت نمایی وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شوند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری دو نوجوان با سلاح سرد نوجوانی ۲۱ ساله را به شدت مجروح می‌کنند که شخص و به علت شدت جراحت وارده به قتل می‌رسد.

زراعتیان خاطر نشان کرد: مأموران انتظامی موفق شدند بلافاصله پس از وقوع قتل هر دو نوجوان ۱۶ و ۱۸ ساله را در نزدیکی محل درگیری شناسایی و سریعاً آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز به شهروندان توصیه کرد در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز این‌گونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.