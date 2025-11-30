پزشکیان: پایان اشغال، راه حل اصولی مسئله فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نامهای خطاب به کشورهای جهان بهمناسبت روز بینالمللی همبستگی با فلسطین اعلام کرد: ۲۹ نوامبر، روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین و روز همبستگی جهان با شجاعت و پایداری، آزادی خواهی و عدالت طلبی مردمی است که برای چند دهه با دستان خالی ایستادهاند. به همین دلیل، مایلم به نمایندگی از ملت و دولت کشورم حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین در راستای تحقق آرمانهایش را اعلام دارم.
این روز یادآور هشت دهه اشغال سرزمینهای فلسطین توسط رژیم غاصب اسرائیل و درد و رنج مستمر مردم فلسطین و ادامه ظلم و بی عدالتی در حق ملت مظلوم فلسطین است. امسال این روز را در شرایطی گرامی میداریم که جنایات این رژیم در حق ملت فلسطین و ساکنان غزه و در مقابل چشم مردم جهان به وقوع پیوست و دولتهای مدعی حقوق بشر چشم خود را بر این همه جنایت فروبستند.
۲۹ نوامبر، روز همبستگی با ملتی است که به واسطه تضییع حق تعیین سرنوشت خود برای تشکیل دولت فلسطین، همچنان در حال مبارزه مشروع برای دستیابی به این هدف والا و انسانی است. این روز، ضرورت انجام وظیفه اخلاقی –قانونی دولتها و ملتهای جهان در حمایت و دفاع از حقوق مردم فلسطین را یادآور میشود.
علاوه بر آن، ناتوانی سازمانهای بینالمللی در مقابله با رژیم اسرائیل به عنوان بزرگترین تهدید صلح و امنیت در جامعه جهانی را به وضوح نشان میدهد. از این رو، اکنون زمان آن فرا رسیده تا کشورها و دولتها در کنار خواست افکار عمومی جهان، گامهای جدی و مؤثری را برای توقف تجاوزات علیه مردم فلسطین بردارند.
جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تداوم حمایتهای همه جانبه از آرمان مردم مظلوم فلسطین و ارج نهادن به ایستادگی و مقاومت مشروع جوانان فلسطینی علیه اشغال و تجاوز، جامعه جهانی را به مقابله با اقدامات رژیم اسرائیل که به صراحت، نافی حقوق بینالملل و نیز مفاد قطعنامههای متعدد بینالمللی است، فرا میخواند.
جمهوری اسلامی ایران معتقد است تنها راهکار اصولی حل مسئله فلسطین، پایان دادن به اشغال سازمان یافته سرزمین تاریخی ملت فلسطین، بازگشت آوارگان فلسطینی و اعمال حق تعیین سرنوشت توسط آنان است.
در همین راستا، طرح جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بازگشت آوارگان و برگزاری همهپرسی میان مردم اصیل فلسطین شامل مسلمانان، مسیحیان و یهودیان بر اساس اصول دموکراتیک و حقوق بینالملل به طور رسمی در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است و جایگزینی مناسب برای طرحهای شکست خورده قبلی است.
این طرح در پی آن است که «قضیه فلسطین» را از دیدگاه حقوقی و بر اساس اعمال «حق تعیین سرنوشت» و «حق بازگشت» کلیه آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری خود، حلوفصل کند.
ضمن اعلام همبستگی کامل خود با مردم فلسطین، بار دیگر بر مقاومت شجاعانه و دفاع قهرمانانه مردم و جوانان آزاده و سرافراز فلسطینی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی درود میفرستم و برای نصرت آنان و آزادی فلسطین دعا میکنم.
