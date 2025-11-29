  1. سیاست
  2. دولت
۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶

پزشکیان: بدن‌نمایی و برهنگی مغایر شأن زنان است

پزشکیان: بدن‌نمایی و برهنگی مغایر شأن زنان است

رئیس جمهور بدن‌نمایی و برهنگی را مغایر شأن زنان دانست و گفت: زنان جامعه ما شأنیت و شرافت والایی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی «راهبردها و راهکارهای آسیب‌زدایی از عرصه‌های اجتماعی؛ برنامه اقدام زیست اجتماعی سالم و عفیفانه» عصر امروز شنبه ۸ آذر، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور جمعی از اعضای هیئت دولت برگزار شد.

پزشکیان در این جلسه با تأکید بر لزوم اجرای راهکارهای تخصصی، بین‌بخشی و قابل اجرا در موضوع زیست اجتماعی سالم و عفیفانه، اظهار داشت: در گام نخست باید از بروز هنجارشکنی در جامعه پیشگیری کنیم و این اقدام باید با حکمت و درایت پیش برود. کارشناسان و متولیان امر نیز لازم است با رویکردهای سیاسی، دینی و اجتماعی، اقدامات مؤثری را به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای دنبال کنند. در این حوزه لازم است از ظرفیت محلات و مساجد و علمای دینی نیز بهره‌مند شویم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در مسئله ترویج زیست عفیفانه نباید اقداماتی انجام شود که به سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در کشور آسیب بزند، تصریح کرد: فعالیت‌ها باید بر پایه نگاه تخصصی صورت گیرد. بیان تبیینی و اقناعی، ابزارهای مؤثری برای عرضه مفاهیم اثرگذار هستند. از سوی دیگر، اقدامات نباید به‌گونه‌ای باشد که در سطح جامعه ایجاد عناد و لجاجت کند.

پزشکیان بدن‌نمایی و برهنگی را مغایر شأن زنان دانست و خاطرنشان کرد: زنان جامعه ما شأنیت و شرافت والایی دارند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید الگوهای مناسب در زمینه حجاب و عفاف به جامعه معرفی شوند، افزود: ورزشکاران، مدال‌آوران و چهره‌های فرهنگی، سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند و می‌توان از جایگاه آنان برای معرفی الگوهای مناسب به جامعه و نسل جوان بهره گرفت. حجاب برتر باید به‌عنوان نمادی از خلاقیت، توانمندی، علم و صداقت افراد مطرح و الگوسازی شود.

در بخش دیگر این نشست اعضای حاضر در جلسه به ارائه راهکارها و نقطه نظرات خود در زمینه آسیب‌زدایی از عرصه‌های اجتماعی پرداختند.

کد خبر 6672409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      4 0
      پاسخ
      قطعاً مسیری که تا به امروز طی شده ، مسیر غلطی بوده است . به عبارتی هرچه که سازمان‌های فرهنگی ما در طول این دهها سال ، برنامه‌ریزی و اقدام کردند برای محجبه کردن خانم‌ها ، نتیجه عکس داده است . پس باید درس گرفت و راه خطا را ادامه نداد . قطعاً باید حیا و حرمت ها در جامعه رعایت شود اما اینکه چگونه باید مانع برهنگی شد ، در درجه اول پرهیز از روش‌های غلط گذشته است و در درجه دوم استفاده از دانش اساتید علوم جامعه شناسی و مردم شناسی و روانشناسی و امثالهم .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها