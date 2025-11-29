به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی «راهبردها و راهکارهای آسیبزدایی از عرصههای اجتماعی؛ برنامه اقدام زیست اجتماعی سالم و عفیفانه» عصر امروز شنبه ۸ آذر، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور جمعی از اعضای هیئت دولت برگزار شد.
پزشکیان در این جلسه با تأکید بر لزوم اجرای راهکارهای تخصصی، بینبخشی و قابل اجرا در موضوع زیست اجتماعی سالم و عفیفانه، اظهار داشت: در گام نخست باید از بروز هنجارشکنی در جامعه پیشگیری کنیم و این اقدام باید با حکمت و درایت پیش برود. کارشناسان و متولیان امر نیز لازم است با رویکردهای سیاسی، دینی و اجتماعی، اقدامات مؤثری را بهصورت تدریجی و مرحلهای دنبال کنند. در این حوزه لازم است از ظرفیت محلات و مساجد و علمای دینی نیز بهرهمند شویم.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه در مسئله ترویج زیست عفیفانه نباید اقداماتی انجام شود که به سرمایه اجتماعی شکلگرفته در کشور آسیب بزند، تصریح کرد: فعالیتها باید بر پایه نگاه تخصصی صورت گیرد. بیان تبیینی و اقناعی، ابزارهای مؤثری برای عرضه مفاهیم اثرگذار هستند. از سوی دیگر، اقدامات نباید بهگونهای باشد که در سطح جامعه ایجاد عناد و لجاجت کند.
پزشکیان بدننمایی و برهنگی را مغایر شأن زنان دانست و خاطرنشان کرد: زنان جامعه ما شأنیت و شرافت والایی دارند.
رئیسجمهور با بیان اینکه باید الگوهای مناسب در زمینه حجاب و عفاف به جامعه معرفی شوند، افزود: ورزشکاران، مدالآوران و چهرههای فرهنگی، سرمایههای اجتماعی کشور هستند و میتوان از جایگاه آنان برای معرفی الگوهای مناسب به جامعه و نسل جوان بهره گرفت. حجاب برتر باید بهعنوان نمادی از خلاقیت، توانمندی، علم و صداقت افراد مطرح و الگوسازی شود.
در بخش دیگر این نشست اعضای حاضر در جلسه به ارائه راهکارها و نقطه نظرات خود در زمینه آسیبزدایی از عرصههای اجتماعی پرداختند.
نظر شما