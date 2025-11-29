پزشکیان: برای تسریع توسعه شبکه ریلی استان تهران تصمیمات تکمیلی گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود نوشت: توسعه ارتباط ریلی حومه تهران خدمات به چند میلیون نفر را بهتر می‌کند و با کاهش سفر با خودرو، مصرف سوخت را پایین می‌آورد. این اقدام مکمل سیاست‌های دولت برای مدیریت مصرف بنزین و کاهش آلودگی است.

وی افزود: پیگیری بازدید میدانی ماه گذشته از راه‌آهن تهران و دستورات یکم آذر در وزارت راه برای نهایی‌سازی ساختار سازمانی و تأمین اعتبار تعمیر قطارهای حومه‌ای همچنان ادامه دارد. امروز (شنبه) هم در استانداری تهران برای رفع موانع و تسریع توسعه شبکه ریلی استان تصمیم‌های تکمیلی گرفتیم.