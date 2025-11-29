  1. سیاست
  2. دولت
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲:۲۴

پزشکیان: برای تسریع توسعه شبکه ریلی استان تهران تصمیمات تکمیلی گرفتیم

پزشکیان: برای تسریع توسعه شبکه ریلی استان تهران تصمیمات تکمیلی گرفتیم

رئیس جمهور اعلام کرد: برای رفع موانع و تسریع توسعه شبکه ریلی استان تهران تصمیم‌های تکمیلی گرفتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود نوشت: توسعه ارتباط ریلی حومه تهران خدمات به چند میلیون نفر را بهتر می‌کند و با کاهش سفر با خودرو، مصرف سوخت را پایین می‌آورد. این اقدام مکمل سیاست‌های دولت برای مدیریت مصرف بنزین و کاهش آلودگی است.

وی افزود: پیگیری بازدید میدانی ماه گذشته از راه‌آهن تهران و دستورات یکم آذر در وزارت راه برای نهایی‌سازی ساختار سازمانی و تأمین اعتبار تعمیر قطارهای حومه‌ای همچنان ادامه دارد. امروز (شنبه) هم در استانداری تهران برای رفع موانع و تسریع توسعه شبکه ریلی استان تصمیم‌های تکمیلی گرفتیم.

کد خبر 6672481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      قرار بود قیمت گذاری دستوری لغو بشه باز هم که دلالان دارند جولان میدن واقعا کی میخوای به قولا عمل کنی چرا باید من مصرف کننده که هیچ شانسی در قرعه کشی ندارم ماشین را از دلال بخرم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها