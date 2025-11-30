  1. دين، حوزه، انديشه
شب‌های ادیان به معرفی تاریخ، باورها و آیین های یهودیت می پردازد

معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب اعلام کرد برنامه «شبهای ادیان» این هفته به رونمایی و معرفی کتاب «یهودیت: تاریخ، باورها و آیینها» اختصاص دارد.

این نشست به صورت آنلاین برگزار می‌شود و طی آن مجموعه دو جلدی اثر دن کهن شرباک که با ترجمه طاهره حاج ابراهیمی و ویرایش علمی آرش آبایی و بهروز حدادی توسط انتشارات دانشگاه ادیان منتشر شده است، معرفی خواهد شد.

در این نشست، حاخام یونس حمامی لاله زار رهبر دینی کلیمیان ایران، طاهره حاج ابراهیمی مترجم کتاب، آرش آبایی ویراستار علمی اثر، علی شهبازی صاحب نظر حوزه یهودیت و مترجم کتاب «یهودیت نوین»، و احمدرضا مفتاح پژوهشگر مطالعات مقایسه‌ای و معاون پژوهشی دانشگاه به بیان دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت. دبیری جلسه را حمیده امیریزدانی برعهده دارد.

این برنامه روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ برابر با اول دسامبر، ساعت ۲۰، به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

برای حضور در جلسه روی این لینک کلیک کنید.

علاقمندان می‌توانند برای ورود نام کاربری: نام و نام خانوادگی و رمز: ۲۲ را وارد کنند.

