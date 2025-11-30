دریافت 26 MB کد خبر 6672592 https://mehrnews.com/x39K6n ۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸ کد خبر 6672592 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸ کاهش آلودگی هوا با ورود موج بارشی از فردا سازمان هواشناسی اعلام کرد از فردا با ورود سامانۀ بارشی، آلودگی هوای کلانشهرها کم میشود. کپی شد مطالب مرتبط پیشبینی بارشهای نرمال کهگیلویه و بویراحمد در اواخر آذرماه خشک شدن دریاچه ارومیه و تالابها نتیجه تصمیمات نادرست انسانی است هوای ناسالم در سه شهر استان قزوین کمبارشترین پاییز نیمقرن اخیر را در قزوین میگذرانیم نفوذ سامانه ناپایدار بارشی به اصفهان؛ هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرد برچسبها سازمان هواشناسی سامانه بارشی آلودگی هوا بارندگی
