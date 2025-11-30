دریافت 26 MB
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

کاهش آلودگی هوا با ورود موج بارشی از فردا

کاهش آلودگی هوا با ورود موج بارشی از فردا

سازمان هواشناسی اعلام کرد از فردا با ورود سامانۀ بارشی، آلودگی هوای کلان‌شهرها کم می‌شود.

