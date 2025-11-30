  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

هوای ناسالم در سه شهر استان قزوین

قزوین- سامانه پایش کیفی هوا وضعیت هوای شهرهای آبیک و تاکستان را برای همه گروه‌ها و قزوین را برای گروه‌های حساس خطرناک اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوا، در حال حاضر شاخص آلایندگی هوا در شهرهای آبیک و تاکستان بسیار ناسالم گزارش شده است.

شاخص آلایندگی هوا در آبیک عدد ۱۷۵ و در تاکستان ۱۵۹ ثبت شده که برای تمامی گروه‌ها خطرناک است.

همچنین شاخص آلایندگی هوا در شهر قزوین عدد ۱۳۶ را نشان می‌دهد وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس محسوب می‌شود. سامانه پایش در حال حاضر داده‌ای از ایستگاه محمدیه ثبت نکرده است.

کارشناسان محیط زیست و هواشناسی از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس درخواست کرده‌اند تا از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و توصیه‌های بهداشتی را رعایت نمایند.

