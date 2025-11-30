نفوذ سامانه ناپایدار بارشی به اصفهان؛ هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که فعالیت سامانه ناپایدار به صورت بارش پراکنده و وزش باد به نسبت شدید از شامگاه فردا دوشنبه تا صبح چهارشنبه ۱۲ آذر مناطق غرب استان را فرا میگیرد.
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، بارش پراکنده باران، وزش باد شدید موقتی، برخی نقاط گرد و خاک و در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بارش برف طی این مدت پیشبینی شده است.
اداره هواشناسی اصفهان در این اطلاعیه افزوده است که فعالیت سامانه ناپایدار بارشزا مناطق غربی استان به ویژه اسلام آباد موگویی، بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، مورچه خورت، اصفهان، عسگران، لنجان، کبوتر آباد، دهق، نجف آباد، اردستان و نطنز را در بر میگیرد.
اداره هواشناسی اصفهان نسبت به اختلال در مسافرتهای جادهای، احتمال لغزندگی جادههای کوهستانی و گردنههای سردسیر به سبب بارش پراکنده برف، احتمال خسارت به سازههای موقت و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان در مسافرتهای جادهای به ویژه در نواحی کوهستان احتیاط کرده و از قرار گرفتن در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها و فعالیت کوهنوردی خودداری کنند.
اداره کل هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم احتیاط در چرای دام و تردد عشایر در حاشیه و بستر رودخانهها و نواحی مرتفع، لایروبی دهانه پلها، کانالها و آبروها و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی تاکید کرده است.
