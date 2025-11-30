فرودگاه همدان زیر تیغ تردید؛ از شعار تا عمل پرواز

خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمدرضا بهرامیصفت: فرودگاه همدان بهعنوان یکی از پرچالشترین فرودگاههای کشور همچنان با چرخهای تکراری از اعلام پرواز، آغاز فعالیت، کاهش استقبال و تعطیلی کامل دستوپنجه نرم میکند؛ چرخهای که طی یک دهه اخیر بارها تکرار شده و این فرودگاه را به نماد فاصله میان «شعار تا عمل» در حوزه حملونقل هوایی غرب کشور تبدیل کرده است.
کارشناسان حملونقل، نزدیکی همدان به تهران را مهمترین عامل این ناپایداری میدانند. فاصله حدود سهساعته با خودروی شخصی، هزینه کمتر، امکان کنترل زمان سفر و دسترسی به فرودگاه تهران با پروازهای شناور و متعدد باعث شده بسیاری از شهروندان ترجیح دهند بهجای پرواز از همدان، مسیر را زمینی طی کنند و از تنوع پروازی پایتخت برای سفر به مشهد، کیش و دیگر استانها استفاده کنند. همین الگوی رفتاری سبب شده هر بار که پروازهای همدان از سر گرفته میشود، ضریب اشغال کمتر از حد انتظار باشد و شرکتهای هواپیمایی پس از چند ماه فعالیت، مسیر را از جدول پروازی حذف کنند.
با وجود این سابقه، فرودگاه همدان بار دیگر با یک برنامه محدود اما منسجم به تقویم هوانوردی بازگشته است. بر اساس برنامه جدید، دو پرواز در روزهای یکشنبه و چهارشنبه به مقصد مشهد، و یک پرواز در روز دوشنبه به مقصد تهران در حال انجام است.
با این حال، مدیران فرودگاه صریحاً تأکید کردهاند که پایداری این سه پرواز به استقبال واقعی مردم وابسته است و کوچکترین افت در فروش بلیت میتواند بار دیگر به حذف مسیرهای پروازی منجر شود.
پرواز دوشنبه به تهران نیز اکنون بیش از همه مورد استفاده مدیران و دولتمردان همدان است؛ سفری اداری که اگرچه به تداوم حداقلی مسیر کمک میکند، اما هنوز نتوانسته این پرواز را به گزینهای مردمی تبدیل کند. کارشناسان هشدار میدهند تا زمانی که پروازهای همدان وابسته به سفرهای اداری باشد و بدون تقاضای مردمی ادامه یابد، امکان تثبیت و توسعه مسیرها وجود نخواهد داشت.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی پیش روی مدیران استان روشنتر از همیشه است: فرودگاه همدان چگونه میتواند از چرخه تکراری شعار، راهاندازی کوتاهمدت و تعطیلی خارج شود؟
پاسخ این پرسش نه فقط در تصمیم شرکتهای هواپیمایی، بلکه در انتخاب شهروندان برای استفاده یا عدم استفاده از پروازهای موجود نهفته است؛ انتخابی که سرنوشت روشن یا خاموش شدن چراغ برج مراقبت همدان را تعیین خواهد کرد.
تداوم پروازهای همدان مشروط به استفاده مردم است
علیاصغر جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام جزئیات برنامه هفتگی پروازهای این فرودگاه اظهار کرد: در حال حاضر روزهای یکشنبه و چهارشنبه پرواز مستقیم همدان–مشهد و بالعکس انجام میشود و روزهای دوشنبه نیز پرواز رفت و برگشت به تهران در برنامه عملیاتی قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه حفظ خطوط پروازی موجود نیازمند مشارکت شهروندان است، افزود: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد هر زمان استقبال مردم کاهش یافته، شرکتهای هواپیمایی برای ادامه سرویس دچار تردید شدهاند. بنابراین استمرار و تثبیت پروازها کاملاً وابسته به میزان استفاده مسافران است.
جهانگیری با بیان اینکه فرودگاه همدان آمادگی کامل برای توسعه مسیرهای جدید را دارد، تصریح کرد: اما تا زمانی که پروازهای فعلی با ضریب اشغال مناسب اجرا نشود، امکان مذاکره جدی برای افزایش مسیرها محدود خواهد بود.
وی افزود: از مردم شریف همدان درخواست میکنیم در حد امکان از سرویسهای موجود به تهران و مشهد استفاده کنند تا بتوانیم شبکه پروازی استان را پایدار و گستردهتر کنیم.
مدیر فرودگاه شهید شادمانی همدان همچنین به تلاشهای زیرساختی انجامشده اشاره کرد و ادامه داد: فرودگاه از نظر استانداردهای پروازی، خدمات مسافری و آمادگی عملیاتی در وضعیت مطلوب قرار دارد و هیچ محدودیتی برای انجام پروازهای بیشتر وجود ندارد. آنچه اکنون اهمیت دارد تحقق مشارکت مردمی و تقویت تقاضا برای حفظ این مسیرهای حیاتی است.
در پایان، جهانگیری با تأکید بر اینکه بیتوجهی به ظرفیت هوایی استان مستقیماً به کاهش خدمات و محدود شدن گزینههای سفر مردم منجر خواهد شد، گفت: اگر خواهان تداوم و توسعه خطوط پروازی هستیم، امروز زمان حمایت و استفاده واقعی از پروازهاست.
در پایان، آنچه در همدان عیان مانده، فاصله تلخ میان شعارهای پرطمطراق و عملیات واقعی روی باند فرودگاه است. افکار عمومی دیگر با اعلامیههای مناسبتی و پروازهای تشریفاتی قانع نمیشود؛ مردم برنامه میخواهند، استمرار میخواهند، پاسخ میخواهند. دستگاههای مسئول اگر قصد ترمیم اعتماد فرسوده را دارند، باید از چرخه تکراری وعدههای بیسرانجام خارج شوند و زیر بار مسیر مشخص، زمانبندی روشن و گزارشدهی شفاف بروند. همدان برای برخاستن، به عمل پیوسته نیاز دارد، نه توجیههای تازه.
