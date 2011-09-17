شش مسیر جدید پروازی خارجی به ناوگان هوایی صنعت نفت اضافه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان حسین شهریار طالب زاده افزود: در حال مذاکره با سازمان حج وزیارت هستیم تا پروازهای خود را به نجف نیز آغاز کنیم و برای پرواز اهواز به استامبول و بجنورد به بغداد نیز درحال مذاکره هستیم.

وی از خرید چهار فروند هواپیمای ایرباس طی یک برنامه پنج ساله خبر داد و افزود: یک فروند از این هواپیماها در شش ماهه دوم سال جاری وارد ناوگان هواپیمایی نفت خواهد شد .

طالب زاده همچنین از انجام امور مربوط به فاینانس و جذب اعتبارات لازم برای خرید و ورود این تعداد هواپیما اشاره کرد و یادآور شد: پس از حذف توپولوفها از ناوگان هوایی کشور، با درخواست سازمان هواپیمایی کشور، هم اکنون بسیاری از مسیرهای پروازی به وسیله ناوگان شرکت هواپیمایی نفت انجام می شود که این موضوع موجب افزایش پروازهای این شرکت به بیش از 250 ساعت در ماه شده است .

مدیرعامل شرکت هواپیمایی نفت ایران گفت: در سالهای 88 و 89 تعداد شش فروند هواپیما از نوع فوکر ساخت هلند به ناوگان شرکت اضافه شد که با استفاده از سرمایه صندوق بازنشستگی صنعت نفت و تسهیلات خارجی خریداری شده است. این نوع هواپیما در حال حاضر در خطوط هوایی اروپا فعال بوده و پرواز می‌کنند .

وی در مورد نگهداری و اداره فرودگاه های اختصاصی وزارت نفت نیز گفت: این شرکت اداره و نگهداری فرودگاه های خارگ، گچساران، آغاجاری، ماهشهر، توحید (جم)، سیری، لاوان و بهرگان را برعهده داشت ولی از زمانی که هواپیمایی نفت خصوصی شد و چون فرودگاه ها تحت مالکیت وزارت نفت بودند، یک قرارداد مشاوره‌ای منعقد شد که طبق آن، مالکیت آن فرودگاه ها با شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت است اما کارهای مشاوره‌ای و راهبری را شرکت هواپیمایی نفت برعهده دارد .