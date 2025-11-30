به گزارش خبرنگار مهر، بررسی دادههای کلان از سوی دراگوش و مقایسه آن با سیگنالهای قیمتی بیتکوین نشان میدهد که بازار رمزارزها اکنون یکی از بدبینانهترین چشماندازهای رشد جهانی از سال ۲۰۲۰ تاکنون را قیمتگذاری میکند. نمودار تهیهشده با تکیه بر شاخص اطمینان سرمایهگذاران سنتیکس، مدل ISM و شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا، یک واگرایی قابلتوجه را ثبت کرده است؛ جایی که خط سیاهِ «چشمانداز رشد ضمنی بیتکوین» به زیر انحراف معیار منفی یک سقوط کرده و بسیار ضعیفتر از شاخصهای مبتنی بر نظرسنجی باقی مانده است. بهگفته دراگوش، این وضعیت شباهتهایی به دورههای پرنوسان مارس ۲۰۲۰ و نوامبر ۲۰۲۲ دارد؛ دو مقطع پیش از جهشهای بزرگ قیمتی بیتکوین.
او تأکید میکند که بیتکوین عملاً در یک محیط «رشد رکودی» قیمتگذاری شده و ریسک-پاداش کنونی را «نامتقارن» میداند؛ بهگونهای که امکان تکرار الگوی جهش چندبرابری پس از شوک کرونا دور از ذهن نیست.
در بازار احساسات نیز شاخص ترس و طمع رمزارزهای کوین مارکت کپ روز شنبه هشتم آذر روی عدد ۲۰ (ترس) ثابت ماند؛ رقمی که اندکی بالاتر از کف امسال یعنی ۱۰ قرار دارد. این شاخص یک ماه قبل در سطح ۳۹ و در اوج هیجانات نوامبر ۲۰۲۴ در نقطه ۸۴ (طمع شدید) بود.
کویندسک گزارش داده که در همین حال انتظارات کلان در حال تغییر است. ابزار «دیدهبان فدرال» شرکت CME نشان میدهد که معاملهگران با احتمال ۸۶.۴ درصد انتظار دارند فدرال رزرو در نشست دسامبر، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داده و آن را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد قرار دهد.
آخرین وضعیت ۱۰ رمزارز بزرگ بازار
• بیتکوین: ۹۰٬۹۰۴.۵۴ دلار | رشد ۲۴ ساعته ۰.۲۶٪ | رشد هفتگی ۵.۰۱٪
• اتریوم: ۲۹۹۸.۸۹ دلار | افت ۰.۸۲٪ | رشد هفتگی ۵.۶۵٪
• تتر: ۱ دلار | تغییرات ناچیز
• ریپل: ۲.۲۰ دلار | رشد ۱.۰۴٪ | رشد هفتگی ۷.۰۵٪
• بایننسکوین: ۸۷۶.۲۷ دلار | افت ۰.۸۶٪ | رشد هفتگی ۲.۸۶٪
• یواسدیکوین: ۰.۹۹۹۷ دلار | ثبات
• سولانا: ۱۳۶.۶۵ دلار | افت ۰.۲۳٪ | رشد هفتگی ۴.۱۱٪
• ترون: ۰.۲۷۹۷ دلار | افت ۰.۳۹٪ | رشد هفتگی ۱.۷۹٪
• دوجکوین: ۰.۱۴۹۳ دلار | افت ۰.۳۰٪ | رشد هفتگی ۳.۷۷٪
• کاردانو: ۰.۴۱۹۰ دلار | رشد ۰.۷۷٪ | رشد هفتگی ۱.۳۵٪
نظر شما