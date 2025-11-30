به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این رویداد هفته اول آذر و به‌صورت برخط، با مشارکت بیش از ۳۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور فعال در این حوزه‌ها، برگزار شد.

در جریان این نشست، جزئیات مربوط به فرآیند ارزیابی پروژه‌های تحقیق و توسعه، الزامات تعریف پروژه‌ها و همچنین شیوه‌های پذیرش هزینه‌کردهای مرتبط در پایان سال مالی، به‌صورت دقیق و تخصصی تبیین شد تا مسیر بهره‌مندی شرکت‌ها از حمایت‌های اعتبار مالیاتی روشن‌تر شود.

این نشست، که ذیل برنامه «صنایع بزرگ ایران (صبا)» و توسط دبیرخانه حمایت‌های تخصصی اعتبار مالیاتی سازماندهی می‌شود، بخشی از برنامه گسترده‌تری است که با هدف ارتقای سطح آگاهی شرکت‌ها، رفع ابهامات بخش‌های تخصصی و تسهیل فرآیند ورود فعالان حوزه فناوری به برنامه اعتبار مالیاتی طراحی و اجرا می‌شود.