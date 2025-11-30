۱۰۰ درصد جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث بخشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، محمود حقوردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی با اعلام این خبر که ۱۰۰ درصد جرایم دیرکرد بیمهنامه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمهنامه به مناسبت روز بیمه و ولادت حضرت علی علیهالسلام بخشیده شد، گفت: در اجرای بند «۱-۸» دستورالعمل اصلاحی تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال ۱۳۹۵ و نظر به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ رئیسکل بیمه مرکزی ج. ا. ایران، جرایم دیرکرد بیمهنامه شخص ثالث خودرو، موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی فاقد بیمهنامه شخص ثالث به مناسبت ۱۳ آذر روز بیمه و ولادت حضرت علی علیهالسلام بخشیده میشود.
وی افزود: این اقدام با هدف تسهیل خرید بیمهنامه اجباری شخص ثالث و حوادث راننده، کاهش تبعات ناگوار اجتماعی و اقتصادی ناشی از حوادث وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه، حمایت از اقشار مختلف جامعه به ویژه گروههای آسیب پذیر و همچنین ترویج فرهنگ بیمه با همکاری صندوق تأمین خسارتهای بدنی انجام شده و طی آن ۱۰۰ درصد مبلغ جریمه فوقالاشاره برای انواع موتورسیکلت از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ (مقارن با روز بیمه) لغایت پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ (مصادف با ولادت حضرت علی (ع)) به مدت ۳۱ روز و برای سایر وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمهنامه از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ (مقارن با روز بیمه) لغایت پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (روز حمل و نقل و رانندگان) به مدت ۱۴ روز مورد بخشودگی قرار گرفته است.
معاون نظارت بیمه مرکزی تأکید کرد: این بخشودگی صرفاً در صورت خرید بیمهنامه شخص ثالث با مدت اعتبار یکساله، قابل اعمال است.
وی خاطرنشان کرد: هموطنان عزیز با توجه به بازه زمانی اعلام شده میتوانند با مراجعه به شعب و یا شبکه فروش شرکتهای بیمه از این بخشودگی بهرهمند شوند و شرکتهای بیمه نیز مکلفند در بازه زمانی تعیینشده، از دریافت جریمه مذکور خودداری نمایند.
