۱۰ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۳

خدمت‌رسانی صندوق بیمه حوادث طبیعی در تعطیلات ادامه دارد

مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی گفت: به منظور حمایت و تسریع پرداخت خسارت زیان دیدگان سیل اخیر، این صندوق حتی در تعطیلات پیش رو بی وقفه به ارائه خدمات می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه حوادث طبیعی، شمس‌اله سلامی مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی با اشاره به اعلام تعطیلی روز چهارشنبه، ۱۰ دی و تعطیل رسمی روز شنبه، ۱۳ دی، اظهار کرد: به منظور تسهیل، تسریع و تداوم خدمات‌رسانی و پرداخت خسارت به هموطنان آسیب‌دیده، روند پرداخت خسارت‌ها متوقف نمی‌شود.

وی با ابراز همدردی با هم‌میهنان زیان دیده ناشی از حوادث اخیر گفت: تمامی ظرفیت‌های فنی و مالی سازمان برای پاسخگویی و رسیدگی به پرونده‌ها فعال است. ارائه خدمات بدون وقفه و با حداکثر همراهی و حمایت از زیان‌دیدگان در دستور کار قرار دارد و هموطنان نگران روند رسیدگی به خسارات خود نباشند.

مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا، کشیک‌های ویژه‌ای برای پیگیری و پردازش سریع درخواست‌ها و پرداخت خسارت‌های مرتبط با این حادثه طبیعی در نظر گرفته شده است.

سلامی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام به‌منظور تسهیل در رسیدگی به وضعیت اضطراری و کمک به بازسازی مناطق آسیب‌دیده انجام می‌شود.

