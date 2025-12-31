به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه حوادث طبیعی، شمساله سلامی مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی با اشاره به اعلام تعطیلی روز چهارشنبه، ۱۰ دی و تعطیل رسمی روز شنبه، ۱۳ دی، اظهار کرد: به منظور تسهیل، تسریع و تداوم خدماترسانی و پرداخت خسارت به هموطنان آسیبدیده، روند پرداخت خسارتها متوقف نمیشود.
وی با ابراز همدردی با هممیهنان زیان دیده ناشی از حوادث اخیر گفت: تمامی ظرفیتهای فنی و مالی سازمان برای پاسخگویی و رسیدگی به پروندهها فعال است. ارائه خدمات بدون وقفه و با حداکثر همراهی و حمایت از زیاندیدگان در دستور کار قرار دارد و هموطنان نگران روند رسیدگی به خسارات خود نباشند.
مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا، کشیکهای ویژهای برای پیگیری و پردازش سریع درخواستها و پرداخت خسارتهای مرتبط با این حادثه طبیعی در نظر گرفته شده است.
سلامی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام بهمنظور تسهیل در رسیدگی به وضعیت اضطراری و کمک به بازسازی مناطق آسیبدیده انجام میشود.
