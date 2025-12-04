به گزارش خبرگزاری مهر، علی جباری، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بیمه ایران در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه این شرکت با بسیج فوری تیمهای کارشناسی، روند ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده را آغاز کرده و هماکنون هموطنان میتوانند برای دریافت خسارت به شعب بیمه ایران مراجعه کنند.
به گفته پی در پی جنگ ۱۲ روزه و خسارات گستردهای که به منازل مسکونی و خودروهای مردم وارد شد، دولت و بیمه مرکزی مأموریت ارزیابی خسارات خودروها را بهطور کامل به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار کردند.
وی افزود: برای اجرای این مسئولیت ملی، ۱۴۰ کارشناس باتجربه و متخصص در سراسر کشور سازماندهی و در قالب تیمهای ارزیابی به مناطق خسارتدیده اعزام شدند.
جباری تصریح کرد: در هماهنگی با استانداریها و مدیریت بحران کشور، فهرست خودروهای آسیبدیده جمعآوری و ارزیابی آنها آغاز شد.
به گفته مدیرعامل بیمه ایران، در مجموع ۵ هزار و ۴۵۰ دستگاه خودرو برای ارزیابی به بیمه ایران اعلام شد که شامل ۵ هزار و ۲۰۰ خودروی شخصی، ۵۰ خودروی سازمانی و ۲۰۰ خودروی نظامی بوده و تمامی این خودروها در کوتاهترین زمان ممکن ارزیابی شدهاند.
رئیس هیئتمدیره بیمه ایران همچنین از تأمین حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع مالی از سوی دولت خبر داد و گفت روند پرداخت خسارتها از ده روز پیش آغاز شده و تا این لحظه خسارت ۶۵۰ دستگاه خودرو به مبلغ بیش از ۸۷۰ میلیارد ریال به صاحبان آنها پرداخت شده است.
وی تأکید کرد: هموطنانی که ارزیابی خسارت خودروی آنها پیشتر انجام شده و پیامک دعوت به مراجعه دریافت کردهاند، میتوانند با در دست داشتن مدارک لازم به شعب بیمه ایران مراجعه کنند.
جباری اطمینان داد که در تهران و ۱۸ استان کشور آمادگی کامل برای ادامه پرداخت خسارتها از سوی شرکت سهامی بیمه ایران وجود دارد.
به گفته وی در تهران ۸ شعبه برای تحویل مدارک و پرداخت خسارت اختصاص یافته است.
مدیرعامل بیمه ایران در ادامه، کندی در برخی پرداختها را ناشی از عدم مراجعه بهموقع خسارتدیدگان و نقص در مدارک دانست و اعلام کرد: هیچ محدودیتی از نظر منابع مالی وجود ندارد و فرآیند پرداخت با قوت ادامه خواهد یافت.
