به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی راه‌اندازی روستابازار کنگاور صبح یکشنبه با حضور فرماندار کنگاور، شهردار، رئیس شورای شهر، سرپرست معاونت فنی و بازرگانی تعاون روستایی استان کرمانشاه، رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی استان کرمانشاه، رئیس اداره تعاون روستایی کنگاور و مدیران عامل اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی صبح یکشنبه محل فرمانداری برگزار شد.

بلینی سرپرست معاونت فنی و بازرگانی تعاون روستایی استان کرمانشاه در این جلسه با تأکید بر ضرورت ایجاد روستابازارها برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حذف واسطه‌ها، خواستار همکاری فرمانداری و شهرداری برای تسریع در راه‌اندازی روستابازار کنگاور شد.

در ادامه جلسه، فرماندار، شهردار و رئیس شورای شهر با احداث روستابازار در محل ترمینال اسدآباد موافقت کردند. طبق مصوبه، اداره تعاون روستایی کنگاور باید درخواست رسمی راه‌اندازی روستابازار را به فرمانداری ارسال کند و شرکت تعاونی روستایی فش نیز به‌عنوان متولی، موظف است حداکثر تا پایان دی‌ماه نسبت به راه‌اندازی و غرفه‌بندی روستابازار اقدام کند؛ موضوعی که بنا بر ضرب‌الاجل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باید بدون تأخیر انجام شود.

در پایان، سرپرست معاونت فنی و بازرگانی تعاون روستایی استان به همراه مسئولان شهرستان کنگاور از محل ترمینال اسدآباد بازدید کردند تا شرایط احداث و راه‌اندازی روستابازار بررسی و نهایی شود.