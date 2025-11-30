  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

راه‌اندازی روستابازار کنگاور در ترمینال اسدآباد به تصویب رسید

کرمانشاه – راه‌اندازی روستابازار شهرستان کنگاور با هدف حمایت از تولیدکنندگان و حذف واسطه‌ها در محل ترمینال اسدآباد مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی راه‌اندازی روستابازار کنگاور صبح یکشنبه با حضور فرماندار کنگاور، شهردار، رئیس شورای شهر، سرپرست معاونت فنی و بازرگانی تعاون روستایی استان کرمانشاه، رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی استان کرمانشاه، رئیس اداره تعاون روستایی کنگاور و مدیران عامل اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی صبح یکشنبه محل فرمانداری برگزار شد.

بلینی سرپرست معاونت فنی و بازرگانی تعاون روستایی استان کرمانشاه در این جلسه با تأکید بر ضرورت ایجاد روستابازارها برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حذف واسطه‌ها، خواستار همکاری فرمانداری و شهرداری برای تسریع در راه‌اندازی روستابازار کنگاور شد.

در ادامه جلسه، فرماندار، شهردار و رئیس شورای شهر با احداث روستابازار در محل ترمینال اسدآباد موافقت کردند. طبق مصوبه، اداره تعاون روستایی کنگاور باید درخواست رسمی راه‌اندازی روستابازار را به فرمانداری ارسال کند و شرکت تعاونی روستایی فش نیز به‌عنوان متولی، موظف است حداکثر تا پایان دی‌ماه نسبت به راه‌اندازی و غرفه‌بندی روستابازار اقدام کند؛ موضوعی که بنا بر ضرب‌الاجل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باید بدون تأخیر انجام شود.

در پایان، سرپرست معاونت فنی و بازرگانی تعاون روستایی استان به همراه مسئولان شهرستان کنگاور از محل ترمینال اسدآباد بازدید کردند تا شرایط احداث و راه‌اندازی روستابازار بررسی و نهایی شود.

