به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه ایرج صفایی مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه به همراه بلینی سرپرست معاونت فنی و بازرگانی تعاون روستایی استان و شریفی سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان پاوه، از فروشگاه بانه‌وره باینگان این شهرستان بازدید کردند.

این بازدید در راستای بررسی ظرفیت‌ها و آماده‌سازی فاز دوم روستابازار شهرستان پاوه انجام شد و طی آن، وضعیت امکانات، روند تأمین و توزیع کالاها مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه روستابازارها، این طرح را یکی از راهکارهای مؤثر در رونق اقتصادی روستاها، حمایت از تولیدکنندگان محلی و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان دانست و افزود: راه‌اندازی و توسعه روستابازارها از اولویت‌های اصلی تعاون روستایی استان به شمار می‌رود.

وی همچنین ضمن بازدید از امکانات موجود فروشگاه، توصیه‌ها و راهنمایی‌های لازم را برای تجهیز، بهبود خدمات و توسعه فعالیت‌های آن به دست‌اندرکاران ارائه کرد.