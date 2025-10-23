توزیع گوشت گوسفندی منجمد تنظیم بازار در کرمانشاه آغاز شد

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح توزیع گوشت گوسفندی منجمد تنظیم بازار در شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: در راستای سیاستهای حمایتی دولت از اقشار مختلف جامعه و با هدف کنترل قیمتها و تأمین نیاز مردم به کالاهای اساسی، توزیع گوشت منجمد گوسفندی از روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در روستابازار اتحادیه تعاونیهای روستایی استان آغاز شده است.
وی افزود: در این طرح، ۶۲۰ کیلوگرم گوشت گوسفندی منجمد با قیمت مصوب تنظیم بازار جهت توزیع میان شهروندان کرمانشاهی توسط اتحادیه دامداران استان تأمین و در اختیار مصرفکنندگان قرار گرفته است.
صفایی در تشریح جزئیات قیمتها عنوان کرد: هر کیلوگرم گوشت ران و سردست گوسفندی منجمد با قیمت ۵۹۱ هزار تومان، هر کیلوگرم راسته گوسفندی با قیمت ۵۶۴ هزار تومان، هر کیلوگرم قلوگاه با قیمت ۴۲۲ هزار تومان و هر کیلوگرم گردن گوسفندی با قیمت ۴۵۰ هزار تومان عرضه میشود.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه تمامی مراحل توزیع تحت نظارت نهادهای مسئول انجام میگیرد، تأکید کرد: نظارت دقیق بازرسان بسیج اصناف و جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه بر روند توزیع و رعایت نرخ مصوب، به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف یا افزایش غیرقانونی قیمتها صورت میگیرد.
صفایی در پایان با اشاره به نقش روستابازار در ایجاد تعادل قیمتی و دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی، گفت: هدف از اجرای این طرح، حمایت از سبد معیشت خانوارهای کرمانشاهی و کاهش فشار اقتصادی بر مردم است و تلاش میشود این توزیعها در بازههای زمانی مشخص و بهصورت مستمر ادامه یابد.
