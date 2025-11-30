به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۴ یکصد و سی و پنجمین جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شود. متقاضیان خرید شمش طلای این مرکز می‌بایست تا ساعت ۲۴ شب گذشته (شنبه ۸ آذر ماه) مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به عنوان وجه‌الضمان هر قطعه شمش واریز کرده باشند تا امکان حضور در جلسه امروز را داشته باشند.

متقاضیان مجاز برای خرید شمش

طبق شیوه‌نامه شماره ۸ مورخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا و خرده‌فروشان طلای آبشده مجاز به خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران هستند. متقاضیان باید دارای پروانه کسب معتبر بوده و پروانه آنان در درگاه ملی مجوزها ثبت و قابل استعلام باشد.

علاوه بر فعالان صنعت طلا، بانک عامل نیز با تأیید بانک مرکزی می‌تواند در حراج شمش طلا خرید انجام دهد. بانک عامل می‌تواند هر بانکی باشد، مشروط بر این‌که برای هر جلسه حراج، مجوز جداگانه و تعداد مجاز خرید را از بانک مرکزی دریافت کرده باشد؛ بنابراین داشتن مجوز کلی بانک مرکزی به معنای امکان خرید نامحدود در هر حراج نیست.

مدارک شرکت در حراج؛ ویژه متقاضیان خرید جدید

متقاضی خرید جدید باید مدارک زیر را به مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارائه کند.

اصل نامه درخواست شرکت در حراج (فرم شماره ۱۱ و ۱۲ منتشره در سایت www.ice.ir)، اصل کارت ملی، اصل تعهدنامه محرمانگی، شناسه یکتای پروانه کسب ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها، وکالت‌نامه رسمی معتبر قابل استعلام شامل شناسه سند و رمز تصدیق، اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، آخرین نسخه اساسنامه برای اشخاص حقوقی و آخرین آگهی روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی.

مدارک متقاضی خرید سابق شامل اصل نامه درخواست شرکت در حراج در صورت تغییر مفادنامه، اصل تعهد محرمانگی در صورت تغییر مفاد، و اصل کارت ملی است. متقاضی خرید سابق، فردی است که حداقل یک‌بار در حراج شرکت کرده و تمامی مدارک لازم را قبلاً ارائه کرده باشد.

حداقل و حداکثر حجم خرید

حراج حضوری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دو شیوه حراج خرد و حراج عمده انجام می‌شود.

در حراج خرد، متقاضیان غیر از بانک عامل می‌توانند حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش یک‌کیلوگرمی خرید کنند. سقف خرید خرد در هر هفته تقویمی تنها پنج قطعه است.

در حراج عمده، همین گروه‌ها مجاز به خرید حداقل یک و حداکثر چهار بسته شمش استاندارد هستند. هر بسته شامل پنج قطعه شمش یک‌کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار است. سقف خرید عمده در هر هفته، ۲۰ قطعه شمش استاندارد است.

طبق دستورالعمل مرکز مبادله ایران، سقف خرید هر خریدار در هر هفته تقویمی ۲۵ قطعه شمش طلا است که شامل ۲۰ قطعه از طریق حراج عمده و ۵ قطعه از طریق حراج خرد است. سقف خرید بانک‌های عامل توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و ممکن است در هر حراج تغییر کند.

کارمزد حراج

کارمزد حراج شمش طلا برای هر طرف معامله ۲ در هزار (۰.۲ درصد) ارزش معامله است.

قیمت پایه

حداقل قیمت پیشنهادی توسط عرضه‌کننده در روز حراج، در فرم درخواست متقاضی عرضه شمش طلای استاندارد به هیأت حراج اعلام می‌شود. فرم باید توسط صاحبان امضای مجاز شرکت تکمیل شود.

روش معاملاتی

معاملات به روش حراج حضوری و به‌صورت نقد انجام می‌شود.