رهایی دو روباه گرفتار در استخر روستای قلعه اصلانیان میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی امیرزاده روز یکشنبه اظهار کرد: پس از دریافت گزارش تلفنی یکی از دوستداران محیط زیست مبنی بر مشاهده روباههای گرفتار در استخر، بلافاصله هماهنگیهای لازم با شهردار آقکند انجام و محیطبان پاسگاه محیطبانی کاغذکنان به همراه نیروهای آتشنشانی این شهر به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با تلاش مشترک نیروهای محیط زیست و آتشنشانی و انتقال نردبان به داخل استخر، شرایط خروج جانوران فراهم شد و هر ۲ روباه پس از مدتی توانستند از استخر خارج شده و بدون آسیب به دامان طبیعت بازگردند.
رئیس اداره محیط زیست میانه ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه شهروندان و همکاری نیروهای امدادی، تأکید کرد: گزارش دهی بهموقع مردم نقش مهمی در حفاظت از حیاتوحش دارد و چنین همکاریهایی الگوی ارزشمندی از مشارکت اجتماعی در حفاظت از تنوع زیستی است.
