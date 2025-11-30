  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

رهایی دو روباه گرفتار در استخر روستای قلعه اصلانیان میانه

میانه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میانه، از نجات موفقیت‌آمیز دو قلاده روباه گرفتار در یکی از استخرهای روستای قلعه اصلانیان در محدوده منطقه شکار ممنوع کاغذکنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی امیرزاده روز یکشنبه اظهار کرد: پس از دریافت گزارش تلفنی یکی از دوستداران محیط زیست مبنی بر مشاهده روباه‌های گرفتار در استخر، بلافاصله هماهنگی‌های لازم با شهردار آقکند انجام و محیط‌بان پاسگاه محیط‌بانی کاغذکنان به همراه نیروهای آتش‌نشانی این شهر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با تلاش مشترک نیروهای محیط زیست و آتش‌نشانی و انتقال نردبان به داخل استخر، شرایط خروج جانوران فراهم شد و هر ۲ روباه پس از مدتی توانستند از استخر خارج شده و بدون آسیب به دامان طبیعت بازگردند.

رئیس اداره محیط زیست میانه ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه شهروندان و همکاری نیروهای امدادی، تأکید کرد: گزارش دهی به‌موقع مردم نقش مهمی در حفاظت از حیات‌وحش دارد و چنین همکاری‌هایی الگوی ارزشمندی از مشارکت اجتماعی در حفاظت از تنوع زیستی است.

