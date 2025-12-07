نجات کوهنورد مصدوم در ارتفاعات روستای چناب هوراند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی نیا روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت: یک مرد ۳۳ ساله که روز گذشته در پی سقوط در منطقه کوهول روستای چیناب از توابع شهرستان اهر دچار مصدومیت شده بود، با تلاش مشترک نیروهای اورژانس و هلال‌احمر نجات یافت.

شادی نیا افزود: پس از اعلام وقوع حادثه، تیم اورژانس مجیدآباد به همراه نیروهای هلال‌احمر به محل اعزام شدند. به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر، امدادگران پس از ۳۰ دقیقه مسیر با آمبولانس کمک‌دار هلال‌احمر و سپس یک ساعت پیاده‌روی به موقعیت حادثه دست پیدا کردند.

وی ادامه داد: مصدوم که دچار شکستگی مچ پای چپ شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و فیکس کردن اندام، ابتدا با کمک نیروهای هلال‌احمر به محل استقرار آمبولانس منتقل و در ادامه توسط آمبولانس اورژانس به بیمارستان باقرالعلوم اهر انتقال داده شد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی افزود: این مأموریت از ساعت ۱۱:۳۰ روز شنبه آغاز و در ساعت ۱۸:۰۰ به پایان رسید. نیروهای اعزامی اورژانس شامل ابوالفضل حسن‌زاده و محمد بگی بودند.