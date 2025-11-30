سیل و رانش زمین در اندونزی ۱۷۴ کشته و ۷۹ مفقود برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق این گزارش، همچنان ۷۹ نفر مفقود و ۱۲ نفر زخمی شدهاند.
سوهاریانتو، رئیس این آژانس، در یک نشست خبری گفت که سوماترای شمالی با ۱۱۶ کشته و ۴۲ مفقود، بیشترین تعداد قربانیان را ثبت کرده است. چندین منطقه آسیبدیده به دلیل جادههای آسیبدیده و رانش زمین، همچنان غیرقابل دسترس هستند و عملیات نجات کُند شده است.
سوهاریانتو گفت: ممکن است قربانیان بیشتری در مکانهای رانش زمین که همچنان غیرقابل دسترس هستند، باشند.
در استان آچه، مرگ ۳۵ نفر، مفقود شدن ۲۵ نفر و زخمی شدن هشت نفر دیگر تأیید شده است.
سوماترای غربی ۲۳ مورد مرگ، ۱۲ مفقود و ۴ زخمی را گزارش کرده است. سیل و رانش زمین به جادهها و پلها در چندین منطقه آسیب رسانده و حدود ۳۹۰۰ خانوار به پناهگاههای موقت منتقل شدهاند.
برای کاهش خطرات بیشتر، این آژانس عملیات تعدیل آب و هوا را به طور همزمان در سه استان آسیبدیده آغاز کرده است تا ابرهای بارانزا را از مناطق پرخطر دور کند.
