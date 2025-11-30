  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

سیل و رانش زمین در اندونزی ۱۷۴ کشته و ۷۹ مفقود برجای گذاشت

سیل و رانش زمین در اندونزی ۱۷۴ کشته و ۷۹ مفقود برجای گذاشت

تعداد تلفات ناشی از سیل و رانش زمین که آچه، سوماترای شمالی و سوماترای غربی اندونزی را درنوردید، به ۱۷۴ نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق این گزارش، همچنان ۷۹ نفر مفقود و ۱۲ نفر زخمی شده‌اند.

سوهاریانتو، رئیس این آژانس، در یک نشست خبری گفت که سوماترای شمالی با ۱۱۶ کشته و ۴۲ مفقود، بیشترین تعداد قربانیان را ثبت کرده است. چندین منطقه آسیب‌دیده به دلیل جاده‌های آسیب‌دیده و رانش زمین، همچنان غیرقابل دسترس هستند و عملیات نجات کُند شده است.

سوهاریانتو گفت: ممکن است قربانیان بیشتری در مکان‌های رانش زمین که همچنان غیرقابل دسترس هستند، باشند.

در استان آچه، مرگ ۳۵ نفر، مفقود شدن ۲۵ نفر و زخمی شدن هشت نفر دیگر تأیید شده است.

سوماترای غربی ۲۳ مورد مرگ، ۱۲ مفقود و ۴ زخمی را گزارش کرده است. سیل و رانش زمین به جاده‌ها و پل‌ها در چندین منطقه آسیب رسانده و حدود ۳۹۰۰ خانوار به پناهگاه‌های موقت منتقل شده‌اند.

برای کاهش خطرات بیشتر، این آژانس عملیات تعدیل آب و هوا را به طور همزمان در سه استان آسیب‌دیده آغاز کرده است تا ابرهای باران‌زا را از مناطق پرخطر دور کند.

کد خبر 6672726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها