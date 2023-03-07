۱۵ کشته و دهها مفقود در حادثه رانش زمین در اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق اعلام مقامات محلی، محل رانش زمین و ادامه بارش‌ها، تلاش‌ها برای جستجو و نجات را دشوار کرده است. خطوط ارتباطاتی هم قطع شده اند.

عبدالرحمان، رئیس آژانس جستجو و نجات ناتونا، مرگ ۱۵ نفر و مفقودی ۵۰ نفر را تأیید کرده است.

در حال حاضر یک تیم جستجو و نجات ۶۰ نفره بعد از ظهر دوشنبه به این جزیره رفته است.

اندونزی در طول فصل بارانی مستعد رانش زمین است. در بعضی از مناطق که جنگل زدایی اتفاق افتاده است، بارش طولانی مدت باران باعث سیل در مناطق مختلف این مجمع الجزایر می‌شود.