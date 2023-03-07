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۱۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۰۳

۱۵ کشته و دهها مفقود در حادثه رانش زمین در اندونزی

۱۵ کشته و دهها مفقود در حادثه رانش زمین در اندونزی

پس از باران شدید و رانش زمین در منطقه ناتونا اندونزی در حاشیه دریای چین جنوبی حداقل ۱۵ نفر کشته و دهها نفر مفقود شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق اعلام مقامات محلی، محل رانش زمین و ادامه بارش‌ها، تلاش‌ها برای جستجو و نجات را دشوار کرده است. خطوط ارتباطاتی هم قطع شده اند.

عبدالرحمان، رئیس آژانس جستجو و نجات ناتونا، مرگ ۱۵ نفر و مفقودی ۵۰ نفر را تأیید کرده است.

در حال حاضر یک تیم جستجو و نجات ۶۰ نفره بعد از ظهر دوشنبه به این جزیره رفته است.

اندونزی در طول فصل بارانی مستعد رانش زمین است. در بعضی از مناطق که جنگل زدایی اتفاق افتاده است، بارش طولانی مدت باران باعث سیل در مناطق مختلف این مجمع الجزایر می‌شود.

کد مطلب 5727455

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