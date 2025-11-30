سردار حسینی: ۳۹ تبعه غیر مجاز در سرخه و آرادان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی چند روز گذشته با موضوع مواد مخدر به اجرا درآمد، ابراز داشت: هدف این طرح ایجاد آرامش برای شهروندان است.

وی از شناسایی ۳۹ تبعه خارجی غیر مجاز در سرخه و آرادان خبر داد و افزود: این افراد به اردوگاه سمنان منتقل و سپس از کشور طرد خواهند شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه چهار خرده فروش مواد مخدر نیز دستگیر شدند، ابراز داشت: از این افراد مقادیری انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط شده است.

حسینی به استفاده از ظرفیت‌های پلیس تخصصی برای برقراری امنیت پایدار در استان تاکید و تصریح کرد: چهار وسیله نقلیه متخلف نیز توقیف و راهی پارکینگ شد.

وی از تداوم طرح‌های پیشگیرانه و ضربتی پلیس در استان خبر داد و افزود: برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر، معتادان متجاهر و اتباع غیرمجاز و سارقان در دست اجرا است.