۲۸۹ قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر در استان سمنان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه طرح آرامش به مدت پنج روز در استان به اجرا در آمد، ابراز داشت: هدف این طرح مبارزه با مواد مخدر بوده است.

وی با بیان اینکه در اجرای طرح امنیت محله محور، نسبت به جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر اقدامات لازم انجام گرفت، افزود: نتیجه طرح دستگیری ۲۸۹ قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر در استان سمنان بوده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان از توقیف چهار خودرو در این عملیات‌ها خبر داد و ابراز داشت: این خودروها به صورت خانوادگی اقدام به انتقال مواد مخدر در استان سمنان کردند.

حسینی با بیان اینکه ۱۱ خودرو نیز توسط قاچاقچیان شناسایی و متوقف شده است، تصریح کرد: چهار باند حرفه‌ای قاچاق مواد مخدر به صورت گروهی دستگیر شدند.

وی افزود: در مجموع بازرسی این تعداد خودرو توقیفی و افراد دستگیر شده شامل قاچاقیان و خرده فروشان میزان ۹۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی پنج روز کشف و ضبط شده است.