۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

۱۷۲ خرده فروش، قاچاقچی و معتاد در استان سمنان دستگیر شدند

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از اجرای سراسری طرح آرامش در استان خبر داد و گفت: ۱۷۲ خرده فروش، قاچاقچی و معتاد دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی غروب شنبه در نمایشگاه دستاوردهای پلیس به مناسبت هفته ناجا در محل فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه طرح سراسری آرامش به مدت چهار روز به اجرا در آمد، ابراز داشت: هدف این طرح برخورد با سوداگران مرگ بوده است.

وی با بیان اینکه طرح مذکور از اماکن جرم خیز و آلوده آغاز شد، افزود: ماحصل اجرای این طرح دستگیری ۱۷۲ خرده فروش، قاچاقچی و معتاد در استان سمنان بوده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه با اجرای این طرح ها می کوشیم تا امنیت و آرامش به محلات باز گردد، اظهار داشت: از افراد فوق مقدار ۳۰۹ کیلو و ۷۲۴ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

حسینی از متلاشی شدن سه باند تهیه و توزیع مواد مخدر نیز خبر داد و تصریح کرد: یک سواری و موتورسیکلت نیز از کشفیات پلیس بوده است.

وی افزود: در این طرح معتادان متجاهر از سطح محلات جمع آوری و ماحصل آن برقراری امنیت پایدار در محلات بوده است.

