به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد که ورود جنگنده‌های چینی به مصر طی ماه‌های گذشته باعث ایجاد نگرانی در رژیم صهیونیستی و بررسی اوضاع امنیتی به ویژه ادعای برتری هوایی این رژیم در منطقه شده است. همچنین گزارش شده که رادارهای اسرائیلی و آمریکایی این جنگنده‌ها را رصد نکرده‌اند.

در این گزارش آمده است، رژیم صهیونیستی از تقویت توان نظامی مصر وحشت دارد. این کشور به دنبال خرید جنگنده‌های نسل پنجم طی سال‌های گذشته بوده است و احتمال همکاری با روسیه، چین، کره جنوبی و ترکیه در زمینه‌های نظامی از جمله ساخت داخلی یا ساخت مشترک تجهیزات وجود دارد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، هدف مصر محافظت از توان راهبردی و عدم تکیه بر تنها یک قدرت است. این روند از سال ۲۰۱۵ در مصر آغاز شده و تجهیزات پدافند هوایی از آمریکا، روسیه و چین خریداری شده است. قدرت دریایی مصر نیز با اضافه کردن زیر دریایی‌ها و ناوهای جدید تقویت شده است. علاوه بر آن، مصر به تازگی سه جنگنده فرانسوی رافائل را تحویل گرفته است.