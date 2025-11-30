به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، گزارش تازه شرکت تحقیقات بازار «موردور اینتلیجنس» (Mordor Intelligence) نشان میدهد که بازار جهانی تجهیزات نقطه مراقبت با رشد پرشتاب تقاضا برای آزمایشهای سریع و نزدیک بیمار، در حال تبدیلشدن به یکی از مهمترین حوزههای فناوری سلامت است. برآوردها نشان میدهد ارزش این بازار از ۵۳.۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵، با نرخ رشد سالانه بیش از ۹.۶ درصد، تا پایان ۲۰۳۰ به حدود ۸۴.۹۳ میلیارد دلار خواهد رسید.
در سالهای اخیر، حوزه تجهیزات تشخیصی نقطه مراقبت یا (Point of Care Diagnostics) به یکی از محورهای کلیدی تحول در نظامهای سلامت جهان بدل شده است. این فناوریها که امکان انجام آزمایشهای تشخیصی را در کنار بیمار و بدون نیاز به ارسال نمونه به آزمایشگاه فراهم میکنند، نقشی تعیینکننده در کاهش زمان تشخیص، بهبود نتایج درمانی و کاهش هزینههای نظام سلامت دارند.
بر پایه گزارش جدید موردور اینتلیجنس، افزایش شیوع بیماریهای مزمن مانند دیابت، گستردهتر شدن پوشش خدمات درمانی و توسعه فناوریهای قابلحمل و کاربرپسند، از مهمترین عوامل رشد این بازار به شمار میروند. در این میان، آمریکای شمالی بزرگترین بازار و منطقه آسیا-اقیانوسیه سریعترین بخش در حال رشد معرفی شده است.
گزارش موردور اینتلیجنس چند روند کلیدی را بهعنوان محرکهای اصلی بازار معرفی میکند. نخست، مدیریت قند خون و گسترش دستگاههای پایش مداوم گلوکز در بیماران مبتلا به دیاب است. ابزارهایی مانند «فریاستایل لیبره» شرکت ابات (Abbott Laboratories) با اتصال به پلتفرمهای دادهمحور، امکان مدیریت بهتر قند خون، افزایش پایبندی به درمان و نظارت خانگی را فراهم کردهاند. همچنین ظهور حسگرهای نوری غیرتهاجمی و فناوریهای پوشیدنی پیشرفته باعث شده حوزه مراقبت در منزل سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد.
روند مهم دیگر، گسترش پلتفرمهای مولکولی سریع با مجوزهای «کِلِیا ویو» است؛ پلتفرمهایی که امکان تشخیص فوری بیماریهای تنفسی مانند کووید -۱۹، آنفلوآنزای A/B و ویروس RSV را در چند دقیقه فراهم میکنند. اتصال این دستگاهها به داشبوردهای ابری، کارکرد آنها را در مدیریت تختهای بیمارستانی، نظارت بر شیوع بیماریها و سرعتدهی به فرآیند تریاژ بهطور قابلتوجهی تقویت کرده است.
این گزارش همچنین به افزایش همزمان بیماریهای مزمن و عفونی در جهان اشاره میکند؛ روندی که تقاضا برای روشهای تشخیص سریع و در دسترس را بیش از هر زمان دیگری ضروری کرده است. این موضوع بهویژه در منطقه آسیا-اقیانوسیه و بازارهای نوظهور که زیرساختهای درمانی در حال توسعهاند، نمود بیشتری دارد.
مطابق گزارش، بازار جهانی تجهیزات نقطه مراقبت در چندین بخش اصلی دستهبندی شده است. این بخشها شامل انواع کیتهای آزمایشی، از پایش قند خون و تستهای بیماریهای عفونی تا آزمایشهای قلبی، متابولیک، انعقاد خون، بارداری و باروری، آنالیز ادرار و نشانگرهای تومور میشود. در حوزه پلتفرمها نیز روشهایی مانند «لترال فلو»، نوارهای غوطهوری، میکروفلوئیدیک، ایمونواسیهای پیشرفته و تشخیص مولکولی شامل PCR جای دارند. نمونههای مورد استفاده نیز از خون و ادرار تا بزاق، سواب بینی / گلو و نمونههای کمتر رایج را دربرمیگیرد.
چند شرکت بزرگ بهعنوان بازیگران اصلی این بازار معرفی شدهاند. از جمله شرکت روش (F. Hoffmann-La Roche Ltd)، ابات (Abbott Laboratories)، زیمنس هلثینیرز (Siemens Healthineers AG)، بکتون دیکینسون (Becton, Dickinson and Company) و کیوژن (Qiagen Inc). این شرکتها با تمرکز بر توسعه دستگاههای پیشرفته، از پنلهای مولکولی چهارگانه برای بیماریهای تنفسی تا حسگرهای بلوتوثی و سیستمهای دستی تشخیص نشانگرهای قلبی، رقابت تنگاتنگی را در بازار ایجاد کردهاند.
سرمایهگذاری گسترده در تحقیق و توسعه، دستیابی به تأییدیههای نظارتی، همکاریهای راهبردی و توجه ویژه به کیفیت، ویژگیهای اتصالی و سهولت استفاده از مهمترین عوامل موفقیت این شرکتها برشمرده شده است.
به نقل از ستاد نانو، بر اساس جمعبندی این گزارش، رشد چشمگیر این بازار نتیجه نیاز روزافزون به تشخیص سریع، کاهش هزینههای درمانی و افزایش تمایل به مراقبت در منزل است. با توسعه زیرساختهای درمانی، تحول در دستگاههای قابلحمل و فرایندهای نظارتی، انتظار میرود این بازار در سالهای آینده حضور پررنگتری در نظام سلامت جهانی داشته باشد و نقش کلیدی در تصمیمگیریهای پزشکی و بهبود نتایج درمانی ایفا کند.
