راهیان نور فرصتی برای توانمندسازی جوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگ کننده سپاه قمربنی هاشم علیه السلام بر پیش بینی برنامه‌های فرهنگی غنی و محتوایی در اردوهای راهیان نور تأکید کرد.

سرهنگ هوشنگ جمشیدی افزود: اردوهای راهیان نور یکی از بهترین فرصت‌ها برای مصون سازی نوجوانان و جوانان در مقابل جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی و جهاد تبیین چهره به چهره می‌باشد.

وی ادامه داد: مسئولان کمیته‌های مختلف قرارگاه راهیان نور بایستی ضمن اجرای بهترین برنامه از حمل و نقل، اسکان، پذیرایی، تغذیه، سلامت، امنیت سفر، تا پوشش رسانه‌ای و روایتگری و …، نقش آفرینی دانش آموزان در این اردوها را برای تمرین مسئولیت پذیری و توانمندسازی در نظر بگیرند.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با اشاره به اینکه طی ماه گذشته، حدود یکهزار نفر از دانش آموزان دختر استان چهارمحال و بختیاری در اردوهای راهیان نور شرکت کرده‌اند، از برنامه ریزی برای اعزام حدود یکهزار نفر دانش آموز پسر در نیمه دوم آذرماه به سرزمین نور خبر داد.

کرم نظری، خواستار توجه بیشتر مسئولان کشوری برای حمایت و پشتیبانی از اردوهای راهیان نور در استان‌های کمتر برخوردار مانند چهارمحال و بختیاری شد.

وی، از اهتمام اعضای قرارگاه راهیان نور بسیج دانش آموزی بویژه، آموزش و پرورش و کمیته‌های مختلف قرارگاه در سپاه استان تقدیر کرد.