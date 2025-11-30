جشنواره علمی شهید چمران سمنان به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره علمی شهید چمران استان سمنان، امروز با حضور اساتید، پژوهشگران و مسئولان دانشگاهی در دانشگاه سمنان و همزمان با پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد.

رئیس سازمان بسیج اساتید استان سمنان در سخنانی درباره هدف و محورهای جشنواره گفت: سومین جشنواره علمی شهید چمران با هدف تقویت جریان جهاد علمی، شناسایی ظرفیت‌های پژوهشی استان و ارتقای تولید علم مسئله‌محور برگزار می‌شود. این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های علمی اساتید و پژوهشگران است.

محمد روحانی‌مقدم محورهای جشنواره را مقاله، کتاب، بسته سیاستی، طرح پژوهشی فناورانه و کسب‌وکار نوآور و دانش‌بنیان، کرسی مناظره نقد و نظریه‌پردازی و راهنمایی مشاوره و نظارت علمی عنوان کرد و افزود: این تنوع محورها نشان‌دهنده نگاه جامع جشنواره به تمامی ابعاد تولید علم و نقش‌آفرینی استادان در حوزه‌های پژوهشی و تبیینی است.

وی افزود: این جشنواره با هدف ترویج جهاد علمی مستمر و همه‌جانبه در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و با مشارکت دانشگاه‌های استان در سه حوزه علمی علوم انسانی و هنر، علوم پایه و کشاورزی و علوم فنی و مهندسی برگزار شد.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های استان سمنان همچنین از استقبال گسترده جامعه دانشگاهی خبر داد و گفت: در این دوره بیش از ۴۵۲ اثر از دانشگاه‌های استان به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری تخصصی، ۱۵ اثر برتر به‌عنوان نمایندگان استان برای حضور در مرحله کشوری معرفی شدند.

روحانی مقدم بیان کرد: هفته بسیج فرصتی ارزشمند برای گرامیداشت تلاش‌ها و مجاهدت‌های بسیجیان و یادآوری نقش بی‌بدیل آنان در توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور است. اساتید دانشگاه با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و پژوهشی خود، می‌توانند در تحقق اهداف جامعه بسیجی و ترویج روحیه جهادی نقش محوری ایفا کنند.

در پایان اختتامیه، از ۱۵ نفر برگزیده در محورهای مختلف جشنواره با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل شد