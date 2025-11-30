آغاز حفاری در بلال؛ نویدبخش تولید پایدار گاز

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، احسان محمدی با بیان اینکه با استقرار کامل دکل دریایی DCI-1 در موقعیت جکت نصبشده بلال، حفاری چاههای این میدان گازی وارد فاز اجرایی شده است، اظهار کرد: عملیات جابهجایی دکل با برنامهریزی و هماهنگی کامل بین پیمانکار و کارفرما اجرا و فرآیند آمادهسازی شامل انتقال تجهیزات، استقرار شناورهای پشتیبانی، تأمین خدمات حفاری مورد نیاز و فراهمسازی مقدمات عملیات اجرایی حفاری آغاز شد.
وی افزود: با مساعد شدن شرایط آبوهوایی و تکمیل عملیات نصب و آمادهسازی، اکنون دکل در موقعیت نهایی خود مستقر و عملیات حفاری چاههای توسعهای بهطور رسمی آغاز شده است.
سرپرست طرح توسعه میدان بلال آغاز عملیات حفاری را گامی مهم در مسیر بهرهبرداری از ظرفیتهای این میدان مشترک برشمرد و تصریح کرد: اجرای این مرحله نقش تعیینکنندهای در تقویت تولید پایدار پیشبینیشده گاز در کشور و سرعتبخشی به تحقق اهداف توسعهای شرکت خواهد داشت.
ورود پروژه بلال به مرحله سرنوشتساز حفاری
حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس نیز در این باره اظهار کرد: پس از نصب موفق جکت در خرداد ۱۴۰۴ و جهش پیشرفت ساخت عرشه از حدود ۴ درصد در شهریور ۱۴۰۳ به بیش از ۳۴ درصد در آبان ۱۴۰۴، پروژه بلال وارد مرحله سرنوشتساز حفاری چاههای توسعهای شده است.
وی افزود: برنامهریزی پروژه بهگونهای انجام شده که با پایان حفاری و تکمیل خط لوله، عرشه بدون کوچکترین تأخیری روی جکت نصب و تولید آغاز شود.
مدیرعامل پتروپارس از حمایتهای بیدریغ شرکت نفت و گاز پارس بهعنوان کارفرمای طرح قدردانی کرد و گفت: این همراهی نقش مهمی در سرعتبخشی به روند پیشرفت پروژه داشته است.
میدان بلال در محدوده ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی میدان پارس جنوبی، ۹۰ کیلومتری جنوب غربی جزیره لاوان و در عمق حدود ۷۰ متری آبهای خلیج فارس واقع شده و طرح توسعه این میدان به کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس و فعالیت شرکت پتروپارس بهعنوان پیمانکار عمومی در دست اجراست.
