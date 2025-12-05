ورود مجتمع پارس جنوبی به عصر هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بابک پولادیبرج اعلام کرد: بر اساس نقشهراه جدید پژوهشی و فناورانه، بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی بهعنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تشریح برنامههای تحولگرایانه مجتمع اظهار کرد: مجموعهای از پروژههای مشترک با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان برای توسعه سامانههای تحلیل داده، کاهش خطای انسانی و ارتقای تصمیمگیری هوشمند آغاز میشود.
سرپرست امور پژوهش و فناوری مجتمع گاز پارس جنوبی تأکید کرد: فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی بهویژه در حوزههای پایش فرآیند، مدیریت انرژی و تحلیل دادههای عملیاتی نقش کلیدی خواهند داشت و این تحول، پارس جنوبی را وارد مرحله جدیدی از دیجیتالیسازی عملیات میکند.
پولادیبرج همچنین از آغاز اجرای مجموعهای از پروژههای استراتژیک بهمنظور بومیسازی تجهیزات پیچیده و کاهش وابستگی کشور به واردات خبر داد.
