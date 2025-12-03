ظرفیت روزانه میدان مشترک آزادگان جنوبی به ۷۵ هزار بشکه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی با راهاندازی موفق چاه فهلیان ۸۵ توسط گروه پتروپارس وارد مرحله تازهای از افزایش تولید شد و ظرفیت روزانه این میدان را به ۷۵ هزار بشکه رساند.
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲، عملیات راهاندازی چاه فهلیان ۸۵ در بستر سرچاهی شماره ۷۹ با ظرفیت تولید ۳۵۰۰ بشکه در روز توسط گروه پتروپارس با موفقیت انجام شد. نفت تولیدی این چاه از طریق خط لوله جریانی ۸ اینچ به طول ۲۸۲۳ متر به منیفولد شماره ۱۰ منتقل میشود؛ تأسیساتی که پیشتر نیز به همت گروه پتروپارس راهاندازی شده بود.
حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس، با بیان اینکه این موفقیت حاصل «توان فنی، تعهد و همکاری تیمی» کارکنان این مجموعه است، گفت: راهاندازی این چاه نتیجه تلاش شبانهروزی و مدیریت دقیق فنی نیروهای متخصص پتروپارس است.
وی افزود: با ورود چاه فهلیان ۸۵ به مدار تولید، تعداد چاههای بهرهبرداری شده در پروژه GC توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی به ۴۳ حلقه رسید و مجموع ظرفیت تولید روزانه این پروژه به ۷۵ هزار بشکه افزایش یافت.
ناری، مجری طرح، نیز با تأکید بر اهمیت این دستاورد گفت: موفقیت در این میدان مشترک نشاندهنده توانمندی گروه پتروپارس در اجرای پروژههای حیاتی و حساس صنعت نفت کشور است. از همکاری و اعتماد کارفرما و تلاش پیمانکاران صمیمانه قدردانی میکنیم.
در پایان، ثقفی با اشاره به اهمیت این گام در افزایش بهرهوری و خوداتکایی صنعت نفت کشور تصریح کرد: این موفقیت متعلق به تمام اعضای خانواده بزرگ گروه پتروپارس است و در میدان مشترک آزادگان جنوبی باعث افتخار و غرور ماست. قدردانی ویژه از کارفرما و تمامی پیمانکاران نشاندهنده اهمیت همکاریهای تیمی در تحقق این دستاورد است.
