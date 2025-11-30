کشف ۱۱۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرز باشماق

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز امیدی پیش از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان از کشف و ضبط محموله بزرگ سوخت قاچاق در مرز باشماق خبر داد و اظهار کرد: در پی کنترل‌های مستمر گمرکی و همکاری عوامل پلیس امنیت اقتصادی، چهار دستگاه کامیون تانکردار که محموله خود را تحت عنوان «روغن پایه تصفیه مجدد» اظهار کرده بودند، به ظن قاچاق توقیف شدند.

وی افزود: با بررسی‌های فنی و کارشناسی، مشخص شد محتویات مخازن این کامیون‌ها نه روغن پایه، بلکه نفت‌گاز یارانه‌ای است و متخلفان قصد داشتند با شگرد «اظهار خلاف» و جایگزینی مخازن، این مقدار سوخت را به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج کنند.

امیدی با بیان اینکه این اقدام پیش از خروج محموله و با هوشیاری مأموران گمرک باشماق کشف شد، تصریح کرد: در این عملیات بیش از ۱۱۶ هزار لیتر نفت‌گاز خارج از شبکه به ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

ناظر گمرکات کردستان خاطرنشان کرد: برای متهمان این پرونده، پرونده قضائی تشکیل و همراه با مستندات لازم به مرجع رسیدگی‌کننده ارسال شده است.

وی تأکید کرد: مقابله با مظاهر قاچاق، تقلب و تخلفات گمرکی خط قرمز گمرکات استان است و هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با عوامل دخیل صورت نخواهد گرفت.