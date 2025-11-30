بایدن رئیس جمهوری سابق آمریکا در زمینه ورود مظنون تیراندازی واشنگتن به آمریکا، سوال پرسید. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، به سوال یک خبرنگار زن واکنش تندی نشان داد و او را «احمق» خطاب کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که خبرنگار درباره علت متهم کردن دولت جورئیس جمهوریآمریکا در زمینهمظنون تیراندازی واشنگتن به آمریکا، سوال پرسید.

در نشست خبری ترامپ درباره تیراندازی یک تبعه افغانستانی به گارد ملی، خبرنگار زن این سوال را مطرح کرد که مقام‌های آمریکایی می‌گویند این فرد سال‌ها با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در افغانستان همکاری و هیچ مشکل امنیتی نداشته است.

ترامپ پاسخ داد که روند پذیرش افغان‌هایی که با نیروهای آمریکایی همکاری کرده بودند کارآمد نبود و «فرد مظنون» را به درستی بررسی نکرده بود.

خبرنگار سپس پرسید: بازرس کل وزارت دادگستری، امسال گزارش داده که بررسی‌های کامل توسط پلیس اف بی آی و اداره مهاجرت انجام شده، پس چرا دولت بایدن را سرزنش می‌کنید؟

رئیس جمهوری آمریکا با قطع سخنان این خبرنگار زن جواب داد: تو آدم احمقی هستی؟ چون آنها این افراد را وارد کردند.

ترامپ ادعا کرد که افغانستانی‌های وارد شده به این کشور در دوره بایدن، «بدون بررسی و کنترل» با هواپیما وارد آمریکا شدند.

این درگیری میان ترامپ و خبرنگار زن، تنها یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره پرونده جفری اپستین میلیاردر بدنام آمریکایی، به یک خبرنگار زن گفته بود: «ساکت شو، خوک کوچولو.»

دموکرات‌ها اخیراً مجموعه‌ای از ایمیل‌های اپستین را منتشر کرده‌اند که در آن، نام ترامپ ذکر شده بود. جمهوری‌خواهان نیز هزاران سند مربوط به مکاتبات اپستین با دیگر چهره‌های برجسته را علنی کردند. کنگره آمریکا قانونی تصویب کرده که وزارت دادگستری را موظف می‌کند تمام اسناد مربوط به اپستین را تا پیش از کریسمس منتشر کند.