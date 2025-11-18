  1. بین الملل
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۰۹

ترامپ خطاب به خبرنگار زن: خفه شو، خوک! +فیلم

ترامپ خطاب به خبرنگار زن: خفه شو، خوک! +فیلم

رئیس‌جمهور آمریکا با لحنی زشت به یک خبرنگار زن که درباره پرونده‌های مرتبط با «جفری اپستین» از او سؤال کرد گفت: خفه شو، خوک!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته به خبرنگاری که در حال پرسیدن سوالی در مورد پرونده‌های مرتبط با «جفری اپستین» مجرم جنسی بود، گفت: «خفه شو، خوک!»

ترامپ سپس در پاسخ به سوالی در مورد مجموعه‌ای از ایمیل‌های منتشر شده در هفته گذشته به دستورالعمل وزارت دادگستری و ایمیل اپستین مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور از قاچاق دختران خبر داشته است، گفت: من چیزی در مورد آن نمی‌دانم.

این اولین بار نیست که ترامپ به خبرنگاران توهین می‌کند، او بارها به خبرنگاران به خصوص خبرنگاران زن با الفاظی رکیک توهین کرده است.

