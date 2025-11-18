ترامپ خطاب به خبرنگار زن: خفه شو، خوک! +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته به خبرنگاری که در حال پرسیدن سوالی در مورد پروندههای مرتبط با «جفری اپستین» مجرم جنسی بود، گفت: «خفه شو، خوک!»
ترامپ سپس در پاسخ به سوالی در مورد مجموعهای از ایمیلهای منتشر شده در هفته گذشته به دستورالعمل وزارت دادگستری و ایمیل اپستین مبنی بر اینکه رئیسجمهور از قاچاق دختران خبر داشته است، گفت: من چیزی در مورد آن نمیدانم.
این اولین بار نیست که ترامپ به خبرنگاران توهین میکند، او بارها به خبرنگاران به خصوص خبرنگاران زن با الفاظی رکیک توهین کرده است.
