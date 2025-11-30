تورم تولیدکننده بخش زراعت و دامداری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران طی گزارشی، شاخص قیمت تولیدکننده «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» فصل تابستان ۱۴۰۴ (بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰) را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۲.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۸.۳ درصد)، ۱۴.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل تابستان ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" ۴۱۴.۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۰.۹ درصد افزایش داشته‌است. در این فصل شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۴۲.۶ درصد مواجه بوده است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۰.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۱.۴ درصد)، ۳۹.۵ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۸۱.۰ درصد مربوط به گروه "باغداری" و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۳.۲ درصد مربوط به گروه "بز و بزغاله سنتی" است.

افزایش تورم سالانه

در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۲.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۸.۳ درصد)، ۱۴.۳ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه "غلات" با ۵۶.۱ درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه "پرورش گاوداری سنتی" با ۱۷.۶ درصد است.