  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

تورم تولیدکننده بخش زراعت و دامداری اعلام شد

براساس اعلام مرکز آمار ایران، در خرداد امسال درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در ۱۲ منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل اندکی کاهش داشته‌ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در خرداد امسال شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی ۱۸۰۳.۷ اعلام شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۵.۲ درصد افزایش داشته است. در این ماه، شاخص ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۲۹.۴ درصد مواجه بوده است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این ماه، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۵.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۳.۵ درصد)، ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

در این ماه بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۶۹.۴ درصد مربوط به گروه سایر محصولات زراعی و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۷.۱ درصد مربوط به گروه پرورش گوسفند و بره سنتی است.

کاهش تورم سالانه

طبق داده‌های منتشر شده در خرداد گفته شده، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در ۱۲ منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۹.۴ درصد است که نسبت با همین اطلاع در ماه قبل (۳۰.۱ درصد)، ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین در این ماه بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه سبزیجات و حبوبات با ۵۳.۷ درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه غلات با ۱۵.۷ درصد است. علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به این لینک مراجعه کنند.

کد خبر 6558553
سمیه رسولی

