حذف ۱۷ صفحه مجازی نامتعارف در لرستان توسط پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: نظارت بر فعالیت کسب‌وکارها تنها محدود به فضای حقیقی نیست، فضای مجازی نیز به‌عنوان بستری گسترده برای ارائه خدمات و تبلیغات، نیازمند دقت، حساسیت و پایش مستمر است.

وی افزود: کارشناسان متخصص و پرتلاش این اداره، با رصد مداوم فعالیت صفحات مجازی واحدهای صنفی استان، مواردی را که اقدام به انتشار آگهی‌های نامتعارف یا تخطی از ضوابط صنفی می‌کردند، مستند شناسایی کردند. در این فرایند، در مجموع ۱۷ صفحه که مصداق روشن تبلیغات هنجارشکنانه بودند، احصا شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان، تصریح کرد: پس از شناسایی موارد تخلف، ضمن ابلاغ اخطار قاطع به گردانندگان این صفحات، دستورات لازم برای پاک‌سازی فوری محتوای آسیب‌زا صادر و اجرا شد. تأکید ما بر این است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی باید در چارچوب قانون، فرهنگ عمومی و ضوابط صنفی انجام شود.

سرگرد کوهزادی، ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، از تمامی کسبه خواست با رعایت قوانین و پرهیز از تبلیغات نامتعارف در فضای مجازی، از برخوردهای قانونی جلوگیری کنند.

وی همچنین اعلام کرد که طرح‌های نظارتی پلیس اماکن در فضای مجازی با جدیت ادامه خواهد داشت.