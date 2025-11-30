به گزارش خبرنگار مهر، آئین بدرقه کاروان دانش‌آموزی راهیان نور ظهر یکشنبه برگزار شد، این مراسم که با مشارکت خانواده‌ها و فعالان فرهنگی همراه بود، فرصتی برای تشریح ابعاد تربیتی و معرفتی سفر راهیان نور برای نسل نوجوان فراهم آورد.

حجت‌الاسلام حمید خورشید در این مراسم با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت راهیان نور در جهاد تبیین، اظهار داشت: این سفر تنها یک بازدید نیست؛ راهیان نور زمینه‌ای برای بازخوانی حقیقت دفاع مقدس و آشنایی نوجوانان با الگوهای زیست مؤمنانه و انقلابی است.

وی با بیان اینکه برخی تلاش‌ها برای تحریف تاریخ انقلاب، نوجوانان را هدف قرار داده است، افزود: اداره تبلیغات اسلامی با طراحی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در جریان این سفر، تلاش می‌کند روایت اصیل مقاومت و دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان تأکید کرد: راهیان نور فرصتی است تا نوجوانان با حضور در مناطق عملیاتی، با واقعیت‌های دفاع مقدس و رشادت‌های شهدا از نزدیک آشنا شوند و نقش خود را در مقابله با جنگ روایت‌ها بشناسند.

در این مراسم، خانواده‌های دانش‌آموزان نیز با حضور پرشور خود، ضمن دعا برای سلامت و موفقیت کاروان، از استمرار برنامه‌های فرهنگی ویژه نوجوانان حمایت کردند.

بر اساس اعلام اداره تبلیغات اسلامی، در ادامه مسیر راهیان نور، نشست‌های روایت‌گری، کارگاه‌های فرهنگی و برنامه‌های محتوایی با هدف تقویت ارتباط نوجوانان با آرمان‌های شهدا اجرا خواهد شد.

این آئین، مقدمه‌ای برای اعزام کاروان دانش‌آموزی به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور است؛ سفری که به گفته مسئولان فرهنگی، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای بینش، هویت و بصیرت نسل آینده ایفا کند.